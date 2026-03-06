我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

3.5萬船員、郵輪乘客仍困波灣 中東機票瘋漲900%

編譯中心／綜合5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
受中東戰爭影響，聯合國國際海事組織（IMO）5日估計，約有2萬名海員與1.5萬名郵輪乘客滯留波斯灣；圖為一艘載著遊客的傳統阿拉伯帆船，日前在波斯灣水域航行。( 歐新社)
受中東戰爭影響，聯合國國際海事組織（IMO）5日估計，約有2萬名海員與1.5萬名郵輪乘客滯留波斯灣；圖為一艘載著遊客的傳統阿拉伯帆船，日前在波斯灣水域航行。( 歐新社)

聯合國國際海事組織（IMO）5日表示，受中東戰爭影響，約有2萬名海員與1.5萬名郵輪乘客滯留波斯灣；此外，伊朗當局於2月28日起封鎖網路，伊朗通訊近癱瘓。另由於戰火導致中東空域大規模關閉，導致航班大亂，急於往返歐亞的旅客正支付驚人溢價以換取機位，部分航線的票價漲幅甚至高達900%。

中央社引述法新社報導，國際海事組織秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）表示，「國際海事組織已準備好與所有相關方面合作，協助確保受影響海員的安全與福祉。」

自美國與以色列攻擊伊朗後，國際海事組織已記錄七起涉及船隻的事件，共有兩人死亡，另有七人受傷。

伊朗已實際關閉荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。全球約五分之一原油與大量液化天然氣都須經由此處向外運輸。

包括丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）在內的多家航運集團，已暫停波斯灣的訂艙業務。

伊朗革命衛隊4日聲稱「完全控制」荷莫茲海峽，並有報導指出有些船隻遭到攻擊。

能源市場情報公司Kpler表示，自中東地區爆發戰爭以來，通過荷莫茲海峽的油輪通行量驟減90%。

能源價格急劇上漲之際，美國總統川普3日表示，美國海軍已準備好護送油輪通過這條關鍵航道。

在伊朗首都德黑蘭，民眾5日在市場行走，此時正值美以衝突時期。(路透)
在伊朗首都德黑蘭，民眾5日在市場行走，此時正值美以衝突時期。(路透)

中央社引述法新社報導，網路監測機構Netblocks 5日說，伊朗的網路連線仍「僅剩約正常水準的1%」，多數伊朗人難以獲取獨立新聞或對外聯繫。

據報導，以色列與美國發動空襲後，伊朗當局於2月28日切斷網路，使全國陷入資訊封鎖狀態。

Netblocks5日在社群平台X上發文表示：「伊朗網路中斷迄今已超過120小時，連線狀況仍持續在正常水準的約1%。」

部分伊朗人僅能在一天中短暫連上網路並發送訊息，另一些人則轉而使用非法的「星鏈」（Starlink）衛星網路，這是美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）擁有的衛星網路服務。

目前，從海外撥打伊朗的手機或市話幾乎不可能接通。Netblocks表示，伊朗電信業者目前還發送訊息「威脅試圖連結全球網路的用戶將面臨法律行動」。

伊朗曾於1月全國爆發大規模抗議時將網路中斷數周，去年6月與以色列爆發為期12天戰爭期間也曾切斷網路。

綜合媒體報導，戰火導致中東空域大規模關閉，長期主導歐亞轉機市場的中東三大航空，阿聯酋航空、卡達航空與阿提哈德航空，營運幾近停滯；值此之際，亞洲航空公司憑藉能直飛歐洲並避開戰區的優勢，展現出強大的市場韌性，意外成為少數能在戰爭亂局中「撐住局面」的贏家。

根據航班資訊，由於杜拜、多哈等關鍵轉運樞紐的航班大規模停飛，急於往返歐亞的旅客正支付驚人溢價以換取機位，部分航線的票價漲幅甚至高達900%。

以新加坡航空從倫敦希斯洛飛往新加坡的單程經濟艙為例，3月5日票價衝上6萬6767港元（約8539美元），較月底票價暴漲900%；飛往香港的票價也從約5670港元升至2萬6737港元。

由於約三分之一往返歐洲與亞洲的旅客原本需經波灣樞紐轉機，亞洲航空公司憑藉直飛歐洲且避開戰區的優勢，成為旅客往返歐亞或撤離中東的重要選擇。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列

上一則

日本政府包機撤中東僑民 調升6國旅警 澳、紐出動軍機

下一則

中東戰火燒到西亞…亞塞拜然控遭伊朗無人機攻擊 揚言報復

延伸閱讀

中東航班大亂、機票瘋漲900% 亞洲航空公司有一優勢

中東航班大亂、機票瘋漲900% 亞洲航空公司有一優勢
美以空襲伊朗衝擊中東 荷莫茲海峽油輪通行量驟減90%

美以空襲伊朗衝擊中東 荷莫茲海峽油輪通行量驟減90%
中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人
美伊衝突擾動海運市場 中東至中超大型油輪運費飆破紀錄

美伊衝突擾動海運市場 中東至中超大型油輪運費飆破紀錄

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點