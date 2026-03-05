我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰事燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊打無人機消耗戰

丈夫面前回應婚外情 諾姆批眾院是小報垃圾

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗首都德黑蘭的革​​命衛隊航天部隊博物館2025年11月12日展出飛彈。(路透)
伊朗首都德黑蘭的革​​命衛隊航天部隊博物館2025年11月12日展出飛彈。(路透)

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模攻擊，摧毀軍事防禦體系並擊斃最高領袖哈米尼。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日接受NBC晚間新聞訪問時表示，伊朗已準備好迎戰美軍地面入侵，同時拒絕與美國談判，也未要求停火。

被問及是否害怕美軍可能發動地面入侵時，阿拉奇語氣強硬表示：「不，我們在等他們。」並補充說：「因為我們有信心能夠對抗他們，這對他們將是一場大災難。」

阿拉奇還表示，儘管美國與以色列在伊朗各地發動打擊，伊朗並沒有要求停火。他提及2025年6月的「十二日戰爭」，稱：「即使在上一次，我們也沒有要求停火。當時是以色列要求停火。他們在12天之後要求無條件停火，而我們一直在抵抗他們的侵略。」

他表示，在美伊談判仍在進行期間發動的攻擊，使伊朗對未來任何談判產生反感，並補充說，自上周以來，就沒有再與美國特使威科夫或庫許納進行任何聯繫。他強調：「事實是，我們與美國談判沒有任何正面經驗，尤其是在這屆政府之下。我們去年與今年談判過兩次，但在談判進行期間，他們攻擊我們。因此，我們看不到任何理由再次與那些在談判中不誠實、也沒有善意參與談判的人接觸。」

對於這場衝突的結果，阿拉奇態度悲觀地表示：「這場戰爭沒有贏家。我們的勝利，就是能夠抵抗那些非法的目標，而這正是我們迄今為止所做的。」

哈米尼之死在伊朗留下權力真空，外界盛傳他的次子穆吉塔巴可能成為接班人。對此，阿拉奇表示，伊朗憲法已有接班程序，「現在有很多傳聞，但我們必須等待專家會議選出新的最高領袖」，並指出由於衝突仍在持續，相關過程可能需要更長時間。

另外，Axios等媒體報導，美國總統川普表示自己需要參與選擇下一任最高領袖。阿拉奇則駁斥說：「這完全是伊朗人民的事情，沒有人可以干涉。」

世報陪您半世紀

庫許納 伊朗 以色列

上一則

戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰

延伸閱讀

伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦
以軍擬再攻伊1或2周 紐時曝伊朗曾聯繫CIA提議談判

以軍擬再攻伊1或2周 紐時曝伊朗曾聯繫CIA提議談判
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系
斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄