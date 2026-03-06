中東戰火燒到西亞…亞塞拜然控遭伊朗無人機攻擊 揚言報復

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
伊朗無人機5日攻擊亞塞拜然，一所學校被擊中。(美聯社)
伊朗無人機5日攻擊亞塞拜然，一所學校被擊中。(美聯社)

伊朗大規模回擊美國及以色列的聯合攻勢，周圍中東國家亦遭攻擊，亞塞拜然便是伊朗報復波及到的最新國家，5日指責伊朗無人機襲擊了其飛地納希契凡(Nakhchivan)、損毀一座機場建築，還造成四名平民受傷，誓言將為此報復。

美聯社報導，亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)指責伊朗實施了毫無依據的恐怖與侵略行為，強調亞塞拜然並未參與針對伊朗的行動，無論是以前或現在皆不會參與，而且將來也不會這麼做，並說亞塞拜然軍方已接到指示準備並執行報復措施；兩國超過400哩邊界的卡車通行已經暫停。

亞塞拜然外交部表示，一架伊朗無人機在納希契凡機場附近墜毀，另一架擊中了學校附近。國防部表示，伊朗向納希契凡發射了四架無人機，雖然其中一架被亞塞拜然部隊癱瘓，但其他無人機則針對民用設施，包括一所正在上課的學校。伊朗軍方否認向亞塞拜然領土發射過無人機。

納希契凡被約25哩寬的亞美尼亞(Armenia)領土，與亞塞拜然隔開。近年來亞塞拜然與美國、以色列發展聯繫，同時伊朗在南高加索地區的影響力正在減弱。川普總統去年8月便在白宮與阿利耶夫、亞美尼亞總理帕希尼揚(Nikol Pashinyan)舉行了三方峰會，簽署了一項旨在結束兩國數十年衝突的協議，其中包括創建一條通過亞美尼亞及納希契凡的過境走廊，稱為「川普國際和平與繁榮路線(Trump Route for International Peace and Prosperity)」。風險分析機構Verisk Maplecroft東歐和中亞高階分析師比卡斯基(Mario Bikarski)表示，這條走廊一直是伊朗的眼中釘，可以部分解釋為何襲擊納希契凡。

伊朗亦愈來愈擔心美以可能會利用國內的各種少數民族來破壞國家穩定。伊朗擁有龐大的亞塞拜然裔人口，伊朗也曾指責亞塞拜然允許以色列情報機構在當地運作；亞塞拜然則尋求以色列情報機構保證其領土不會被用於攻擊「鄰近且友好」的伊朗。

伊朗無人機5日攻擊亞塞拜然國際機場，社媒截圖可見爆炸火光。(路透)
伊朗無人機5日攻擊亞塞拜然國際機場，社媒截圖可見爆炸火光。(路透)

伊朗 以色列 無人機

導彈在頭頂飛…中國男子撤離伊朗 駕車7小時到亞塞拜然

未參戰卻遇襲千次 阿拉伯聯合大公國考慮反擊伊朗

伊朗戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言摧毀中東基礎設施

沒有預警 伊朗無人機「低空慢速飛行」炸死科威特6美軍

