我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰事燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊打無人機消耗戰

丈夫面前回應婚外情 諾姆批眾院是小報垃圾

戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美伊戰事迅速消耗美軍飛彈庫存，五角大廈準備向國會申請新經費補充彈藥。與此同時，伊朗在飛彈能力受損下轉以低成本無人機持續攻擊中東地區。圖為5日伊朗首都德黑蘭市發生空襲，濃煙升起。
美伊戰事迅速消耗美軍飛彈庫存，五角大廈準備向國會申請新經費補充彈藥。與此同時，伊朗在飛彈能力受損下轉以低成本無人機持續攻擊中東地區。圖為5日伊朗首都德黑蘭市發生空襲，濃煙升起。

美國與以色列對伊朗展開軍事打擊後，戰事迅速消耗大量飛彈與攔截武器。知情人士透露，美國國防部正加緊規劃補充庫存，並準備向國會申請新的經費，以支應戰爭成本與補充彈藥，資金將用於採購愛國者、戰斧及薩德等飛彈系統。

國會議員與軍工產業人士預期，五角大廈很快將提出新的資金需求。近期中東戰事已消耗部分關鍵武器庫存，也凸顯美國軍工產能的壓力。

前五角大廈預算官員Elaine McCusker估算，美以對伊朗的「史詩之怒行動」僅頭四天就可能花費近110億美元，其中包括自去年12月底以來，將十餘艘軍艦與約百架飛機從美國與歐洲基地部署到中東的費用。她估計，攔截伊朗彈道飛彈無人機耗費約57億美元攔截飛彈，另約34億美元用於炸彈與其他飛彈。這還未包括軍人薪資、訓練與其他軍事資源成本。

為提高武器供應能力，川普政府近月持續施壓洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與RTX等軍工大廠，希望將先進飛彈年產量提高三至四倍。白宮也計畫召集波音（Boeing）等軍工企業高層討論擴產。

不過業界警告，飛彈增產仰賴供應鏈中大量中小型承包商，產能擴張難以迅速完成。五角大廈武器採購主管Michael Duffey表示，國防部早在衝突前就已著手解決彈藥供應問題，「我們已經以最快速度在推進」。

另一方面，在美以空襲削弱飛彈庫存與發射設施後，伊朗攻擊模式正出現變化。五角大廈表示，伊朗彈道飛彈發射量較戰事初期已下降約九成，無人機攻擊也減少逾八成，但伊朗仍持續發射大量低成本無人機，並將攻擊擴散至整個中東地區。分析人士指出，德黑蘭正從大規模飛彈齊射轉向持續性的無人機攻擊，以維持對美國與盟友的壓力。

世報陪您半世紀

無人機 以色列 彈道飛彈

上一則

反制飛彈攻擊 阿聯擬凍結伊朗數十億美元資產

下一則

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

延伸閱讀

伊朗的飛彈與無人機消耗美國攔截飛彈 「這國」成大贏家？

伊朗的飛彈與無人機消耗美國攔截飛彈 「這國」成大贏家？
沒有預警 伊朗無人機「低空慢速飛行」炸死科威特6美軍

沒有預警 伊朗無人機「低空慢速飛行」炸死科威特6美軍
「哈米尼亡政權不會自動垮台」 伊朗前王后：兒子準備團結人民

「哈米尼亡政權不會自動垮台」 伊朗前王后：兒子準備團結人民

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄