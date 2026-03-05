我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年收入多少算中產？全美門檻最高城市揭曉

反西方軸心夢一場？盟友僅口頭支持 伊朗恐孤獨應戰

反西方軸心夢一場？紐時：盟友僅口頭支持 伊朗恐孤獨應戰

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國與以色列3日空襲伊朗首都德黑蘭，夕陽下可見空襲後升起的濃煙。(美聯社)
美國與以色列3日空襲伊朗首都德黑蘭，夕陽下可見空襲後升起的濃煙。(美聯社)

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。然而，如今在遭到美國與以色列攻擊之際，朋友、鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持，甚至自己也可能成為攻擊目標。在沒有真正盟友的情況下，對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

紐約時報5日報導，專家指出，伊朗當前的處境其實是其外交政策長期形成的結果。德黑蘭方面一直避免對其他國家作出正式安全承諾，反而將資源投入與其同樣基於宗教動員、對美國與以色列抱持敵意的民兵組織。

然而，這些民兵如今也難以幫助伊朗。其中最具戰力的黎巴嫩真主黨與哈瑪斯，已在與以色列的戰事中遭到重創。葉門的胡塞民兵與伊朗支持的伊拉克武裝團體仍可攻擊紅海船隻或伊拉克境內美軍，但這類攻擊難以改變伊朗境內戰爭的走向。

伊朗與多個國家保持不同程度的關係，例如中國將伊朗視為廉價石油來源，伊朗也與土耳其及印度維持貿易與安全往來；北韓、委內瑞拉與俄羅斯則將伊朗視為對抗西方的盟友，並合作發展軍事技術、試圖規避制裁。但這些關係並未帶來實質支援，即使是同樣反對所謂西方帝國主義的國家也是如此。

專家表示，多數與伊朗保持關係的國家，都是出於戰略、地理或經濟上的必要，因此當伊朗遭到攻擊時，這些國家幾乎沒有理由為伊朗付出代價。前土耳其外交官、伊斯坦堡智庫EDAM主任烏爾根（Sinan Ulgen）指出：「對於那些相信反西方軸心正在形成的人來說，這是一個嚴厲的警訊。」

他提到俄羅斯、中國、伊朗與北韓時表示：「現在可以看到，當這四個國家中的任何一個遭到西方圍攻時，對其他國家而言其實幾乎沒有任何實際意義。」

中國仍是伊朗最大的貿易夥伴，主要因為中國購買超過四分之三的伊朗石油，而在美國制裁下，中國得以大幅折扣價格取得這些石油。儘管北京呼籲各方克制，並批評哈米尼之死「不可接受」，也任命特使進行調停，但分析人士指出，中國不太可能直接挑戰美國，以免破壞川普預計4月訪中前形成的脆弱緩和關係。

世報陪您半世紀

土耳其 俄羅斯 以色列

上一則

以軍總參謀長：對伊朗戰爭進入下一階段

下一則

反制飛彈攻擊 阿聯擬凍結伊朗數十億美元資產

延伸閱讀

伊朗戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言摧毀中東基礎設施

伊朗戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言摧毀中東基礎設施
伊朗深陷戰火 WSJ：中國避免捲入持久戰支持有限

伊朗深陷戰火 WSJ：中國避免捲入持久戰支持有限
紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住

紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住
學者：北京奉行務實外交 與伊朗經貿不會歸零

學者：北京奉行務實外交 與伊朗經貿不會歸零

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

超人氣

更多 >
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標