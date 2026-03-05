以色列警告伊朗：哈米尼繼任者不改敵對 將成為暗殺目標

伊朗最高領袖哈米尼命喪美以空襲行動後，他的次子穆吉塔巴．哈米尼(中)目前被視為是接班最高領袖的熱門人選。(美聯社)

以色列國防部長卡茲(Israel Katz)4日威脅，任何被選為伊朗最高領袖哈米尼繼任者的領導人，若延續現有政策，都將成為暗殺目標。伊朗最高領袖哈米尼命喪美國與以色列的空襲行動後，他的次子穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)目前被視為是接班最高領袖的熱門人選。

中央社引述法新社報導，卡茲在社群平台X上發文表示：「不論他的名字是什麼，藏身何處，只要是由伊朗恐怖政權選出、繼續推動摧毀以色列計畫、威脅美國、自由世界及區域各國，並壓迫伊朗人民的領導人，必定會成為暗殺目標。」

最高領袖為終身職，由神職人員組成的專家會議選出。美國「紐約時報」引述3名熟悉決策內幕伊朗官員的話說，專家會議討論時，56歲的穆吉塔巴是明顯的熱門接班人選。

紐時引述的這3名匿名官員表示，宗教領袖們考慮最快4日上午宣布穆吉塔巴將接替父親的位置；然而，部分人士擔心，這可能使穆吉塔巴成為美國和以色列的攻擊目標。

另外，2月底美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，多數觀點劍指「伊朗核計畫」。然而，埃及外交部前次長哈里迪(Hussein Haridy)3日在埃及官媒「金字塔報」(Al Ahram)評論表示，他從歷史事件分析，其背後目的實際牽涉更廣泛的區域戰略布局，也就是在中東地區內建立「大以色列」。

哈里迪指出，以色列總理內唐亞胡自1996年5月就任總理後，首要目標是阻止巴勒斯坦建國，第2個目標則是削弱伊朗實力。

哈里迪提到，在這次戰爭中，伊朗孤立無援，中俄盟友均未出手援助。更糟的是，伊朗在戰略上嚴重誤判形勢，竟以海灣國家為目標來報復美國的空襲行動，因為據信，這些空襲由美國在海灣地區的13個基地發動。

哈里迪說，伊朗此舉正中內唐亞胡下懷。因為內唐亞胡一直致力於在中東地區建立一個「遜尼派阿拉伯－以色列聯盟」，以對抗伊朗及其代理人，如黎巴嫩真主黨(Hezbollah)和葉門叛軍「青年運動」胡塞組織(Houthi)。