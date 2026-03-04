伊朗秘密向美國求和？紐時：反倒讓川普遇一難題

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4日在華府。(歐新社)
紐約時報4日報導，知情官員透露，美以聯軍2月28日開轟伊朗隔日，伊朗情報部門人員透過間接管道向美國中央情報局（CIA）表達求和，此舉反而凸顯美國總統川普眼下的難題：美國最終希望塑造、或至少能接受的是什麼樣的伊朗政府。

至於停火或止戰協議的底線，美方至少會要求伊朗承諾放棄或大幅限縮彈道飛彈與核計畫，並停止支持真主黨等海外代理人勢力；作為交換，川普曾暗示可讓伊朗倖存領導層保住既有的經濟與政治權力。

紐時引述中東與西方國家官員透露，伊朗情報部人員曾透過第三國情報機構間接接觸CIA，表示願意討論終結衝突的條件。對此，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述官方部門消息人士稱，報導「純屬捏造、是心理戰」。

紐時分析指出，美方官員對可能和談也持懷疑態度，認為無論川普政府或伊朗方面，短期內都未必準備好尋找停火出口。

在德黑蘭領導層接連被剷除的情況下，美方不確定是否仍有具權力的伊朗官員能真正推動停火協議。此人要符合川普所稱「溫和的」對話者，位階要高、說得動體制，但又不能深陷革命意識形態。

紐時指，川普似乎已不再強調最初設想的情境，即伊朗民眾起義推翻政權，而是更傾向於接受現有政治體制中出現較務實的人物。

報導談到，先前川普把「委內瑞拉模式」當成範本的願景未必站得住腳，這牽涉美以對於伊朗戰後由誰主導有所分歧。以方不樂見委內瑞拉模式，尤其不樂見伊朗革命衛隊人選。革命衛隊掌控伊朗經濟要害，外界與部分美國官員評估，其內部或有較務實者，更在意保住權力與財富，而非堅守政權的原教旨路線。

另有分析人士提醒，即使伊朗爆發民眾革命，結果也未必符合川普期待。反對美國對外干預的智庫「國防優先」（Defense Priorities）中東計畫主任凱拉尼克（Rosemary Kelanic）指出，新政權要走向親美的自由民主機率不高，因為它很可能是在與美國對抗的戰爭情境下被形塑出來。

