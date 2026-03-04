我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

國際新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於伊朗遭受空襲導致衝突升級，空域大規模關閉，各國航班紛紛取消，首架來自中東的阿聯酋航空客機3日再次降落在德國；圖為旅客從杜拜抵達德國法蘭克福國際機場。(歐新社)
由於伊朗遭受空襲導致衝突升級，空域大規模關閉，各國航班紛紛取消，首架來自中東的阿聯酋航空客機3日再次降落在德國；圖為旅客從杜拜抵達德國法蘭克福國際機場。(歐新社)

美國及以色列空襲伊朗後，中東地區空運受影響，據《華爾街日報》報導，區內最少1.1萬個航班取消，估計影響約150萬乘客，各國政府與航空公司正派遣特別航班，以救援因戰事而滯留的旅客，儘管部分航空公司3日已嘗試性恢復部分航線，但區域局勢依舊險惡。

明報引述華爾街日報報導，中東地區是全球主要航空區域之一，占全球航空乘客一成，杜拜和多哈更是國際航空樞紐。以往以伊衝突對航班影響以日計，但美國總統川普表明今次可能持續四、五星期甚至更久。阿聯酋航空2日表示，已開始恢復小量航班以疏導滯留旅客。

中央社引述法新社報導，卡達政府表示已阻截伊朗針對卡達機場的攻擊。這座機場是中東地區的主要樞紐之一。

自從美國與以色列2月28日攻擊伊朗，隨後引發伊朗對海灣國家及以色列的反擊以來，多國已關閉空域。

根據航空分析公司睿思譽（Cirium）分析統計，2月28日至3月2日期間，至少有1萬2903個航班取消，占計畫航班的40%。睿思譽估計，中東地區每日航班約提供90萬個座位，因此受影響的旅客人數可能已超過100萬人。

在阿拉伯聯合大公國，擁有全球客運量第二大機場的杜拜（Dubai），3月1日幾乎所有航班都遭取消。

在杜拜與阿布達比（Abu Dhabi）機場2日恢復有限度運作後，航班取消率才降至93.5%。

根據航班追蹤網站Flightradar24資料，阿聯酋航空（Emirates A...
根據航班追蹤網站Flightradar24資料，阿聯酋航空（Emirates Airlines）的數個航班3日上午已經起飛。飛機立即向南飛行，離開波斯灣地區。（歐新社）

根據航班追蹤網站Flightradar24資料，阿聯酋航空（Emirates Airlines）的數個航班3日上午已經起飛。飛機立即向南飛行，離開波斯灣地區。

目前僅阿聯酋航空、低成本的杜拜航空（Flydubai）以及俄羅斯航空（Aeroflot）的部分航班在營運。

約旦皇家航空（Royal Jordanian）的多個航班在首都安曼（Amman）機場起降，但為了避開以色列空域，航班改道經由約旦南部飛行。

往返沙烏地和阿曼的航班仍維持進出，兩國空域仍供歐洲與亞洲間的長程航班使用。然而，伊拉克、以色列、科威特、利比亞或卡達的空域目前仍無民航機通過。

中央社報導，義大利政府緊急動員，以包機方式協助部分滯留旅客、學生返國。2日晚第一批包機從阿曼載運127人返回羅馬機場，3日另一班包機預計載運200人從阿布達比飛回米蘭。

不過，義大利政府僅能優先協助急需返國的旅客和學生，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）2日向國會說明，目前中東地區有超過7萬名義大利人。

隨著美伊中東戰事擴大，布拉格多班飛往中東的航班相繼取消，數以千計的捷克旅客滯留中東。捷克政府與斯洛伐克政府合作，派遣專機前往仍在運作的機場，接回滯留海外的捷克與斯洛伐克公民。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 義大利

上一則

獵殺哈米尼內幕：以色列滲透伊朗天網 CIA情資助攻

下一則

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

延伸閱讀

中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲

中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲
432港人受困中東 香港女足29人、4旅行團54人滯留杜拜

432港人受困中東 香港女足29人、4旅行團54人滯留杜拜
杜拜機場復飛 美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

杜拜機場復飛 美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤
多名中國遊客滯留中東 被困酒店房租狂漲

多名中國遊客滯留中東 被困酒店房租狂漲

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘