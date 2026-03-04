中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

由於伊朗遭受空襲導致衝突升級，空域大規模關閉，各國航班紛紛取消，首架來自中東的阿聯酋航空客機3日再次降落在德國；圖為旅客從杜拜抵達德國法蘭克福國際機場。(歐新社)

美國及以色列 空襲伊朗 後，中東地區空運受影響，據《華爾街日報》報導，區內最少1.1萬個航班取消，估計影響約150萬乘客，各國政府與航空公司正派遣特別航班，以救援因戰事而滯留的旅客，儘管部分航空公司3日已嘗試性恢復部分航線，但區域局勢依舊險惡。

明報引述華爾街日報報導，中東地區是全球主要航空區域之一，占全球航空乘客一成，杜拜和多哈更是國際航空樞紐。以往以伊衝突對航班影響以日計，但美國總統川普表明今次可能持續四、五星期甚至更久。阿聯酋航空2日表示，已開始恢復小量航班以疏導滯留旅客。

中央社引述法新社報導，卡達政府表示已阻截伊朗針對卡達機場的攻擊。這座機場是中東地區的主要樞紐之一。

自從美國與以色列2月28日攻擊伊朗，隨後引發伊朗對海灣國家及以色列的反擊以來，多國已關閉空域。

根據航空分析公司睿思譽（Cirium）分析統計，2月28日至3月2日期間，至少有1萬2903個航班取消，占計畫航班的40%。睿思譽估計，中東地區每日航班約提供90萬個座位，因此受影響的旅客人數可能已超過100萬人。

在阿拉伯聯合大公國，擁有全球客運量第二大機場的杜拜（Dubai），3月1日幾乎所有航班都遭取消。

在杜拜與阿布達比（Abu Dhabi）機場2日恢復有限度運作後，航班取消率才降至93.5%。

根據航班追蹤網站Flightradar24資料，阿聯酋航空（Emirates Airlines）的數個航班3日上午已經起飛。飛機立即向南飛行，離開波斯灣地區。（歐新社）

目前僅阿聯酋航空、低成本的杜拜航空（Flydubai）以及俄羅斯航空（Aeroflot）的部分航班在營運。

約旦皇家航空（Royal Jordanian）的多個航班在首都安曼（Amman）機場起降，但為了避開以色列空域，航班改道經由約旦南部飛行。

往返沙烏地和阿曼的航班仍維持進出，兩國空域仍供歐洲與亞洲間的長程航班使用。然而，伊拉克、以色列、科威特、利比亞或卡達的空域目前仍無民航機通過。

中央社報導，義大利 政府緊急動員，以包機方式協助部分滯留旅客、學生返國。2日晚第一批包機從阿曼載運127人返回羅馬機場，3日另一班包機預計載運200人從阿布達比飛回米蘭。

不過，義大利政府僅能優先協助急需返國的旅客和學生，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）2日向國會說明，目前中東地區有超過7萬名義大利人。

隨著美伊中東戰事擴大，布拉格多班飛往中東的航班相繼取消，數以千計的捷克旅客滯留中東。捷克政府與斯洛伐克政府合作，派遣專機前往仍在運作的機場，接回滯留海外的捷克與斯洛伐克公民。