能避開荷莫茲海峽？沙國試圖從紅海運出原油 船東還是怕

快訊

編譯葉亭均／綜合外電
在阿曼灣的富查伊拉沿岸附近的油輪。此時伊朗矢言封鎖荷莫茲海峽，擾亂中東原油海運路線。(路透)
消息人士周二（3日）表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）正試圖將部分原油出口改道至紅海，以避開可能受到伊朗攻擊的荷莫茲海峽。不過，船東也擔心行經紅海可能遭伊朗盟友攻擊，持續評估相關風險。

自美國與以色列上周末對伊朗發動攻擊以來，沙烏地阿拉伯與包括阿聯、科威特和伊拉克在內的波斯灣產油國都無法透過荷莫茲海峽輸送石油。數百艘船隻已在海峽兩側置錨等待。伊朗表示，將對任何試圖通過這一航運咽喉要道的船隻開火。

隨著衝突擾亂油氣供應，全球原油基準布蘭特原油期貨短短兩天已大漲12%。若波灣產油國無法將原油出口，當儲油設施滿載時，勢必被迫減產。伊拉克已因儲油槽滿載，而將產量削減每日近150萬桶。

沙國的Aramco試圖藉由讓部分出口改道，從紅海港口延布（Yanbu）運出。三名消息人士表示，Aramco已通知部分購買阿拉伯輕原油的買家，須改在延布裝船。

Aramco對此拒絕置評。

根據船舶追蹤機構Kpler數據，沙國2月出口約每日720萬桶原油，其中638萬桶經由荷莫茲海峽運出。沙國的「東西管線」可將原油自東部主要油田輸送至紅海，運能約每日500萬桶。2019年，在天然氣液化管線改為輸送原油後，該管線曾一度處理每日700萬桶。

不過，交易商與買家指出，目前尚不清楚延布港是否具備足夠能力，能將管線可輸送的原油量全部裝船。Kpler數據顯示，延布原油裝載量高峰出現在2020年4月，接近每日150萬桶。

能源顧問公司Energy Aspects共同創辦人布朗茲表示：「這牽涉到物流上的取捨，包括紅海延布原油碼頭能以多高的速度持續為船隻裝載。」

交易商、買家與分析師也指出，該管線本身可能成為伊朗及其盟友的攻擊目標。

此外，紅海航線也面臨來自伊朗盟友葉門勢力的攻擊風險。過去在以色列與加薩戰爭期間，這些勢力曾干擾航運。

買家與交易商向路透表示，在延布裝載原油的油輪運費已翻漲逾一倍。航運經紀商指出，油輪「Pantanassa」號已敲定於3月28或29日在延布裝載原油，運往南韓，運費高達2,800萬美元，是平常費率的逾兩倍。

消息人士說，多筆原訂在中東裝載的油輪合約無法完成裝載，因船東不願冒險駛入該區域。

阿聯也擁有可繞過荷莫茲海峽的輸油管線「阿布達比原油管線（ADCOP）」，運能為每日150萬桶，可將原油自阿布達比油田輸送至阿曼灣的富查伊拉港（Fujairah）。

ADCOP為富查伊拉的儲油終端與煉油設施供應原油。不過，富查伊拉近日也遭到攻擊，周二在防空系統攔截一架無人機並引發火災後，該港口裝船作業一度放緩。

