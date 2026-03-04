英機艦赴賽普勒斯 法航母駛往地中海 川轟英、西未挺攻伊

法國總統馬克宏3日下令航空母艦「戴高樂號」駛往地中海，應對中東緊張局勢，並尋求建立聯盟以匯集軍事等資源，保障對全球經濟至關重要的海上航道安全。(路透)

在美國和以色列對伊朗 採取的攻擊行動如火如荼之際，川普總統3日砲轟英國和西班牙未全力支持，表示對英國不滿、批英相施凱爾(Keir Starmer)不像邱吉爾，更揚言終止與西班牙的「所有貿易」。當天英國已派遣一艘驅逐艦和兩架直升機前往東地中海，以加強對抗伊朗和親伊朗武裝組織在中東地區實施的飛彈和無人機攻擊。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)則下令航空母艦「戴高樂號」駛往地中海，同時強化國內安全戒備。

英國首相施凱爾3日表示，由於英國位於賽普勒斯的空軍基地跑道遭伊朗製無人機擊中，英方將派遣配備防禦無人機技術的直升機與驅逐艦「龍號」(HMS Dragon)前往當地執行任務。據英國皇家海軍官方網站資料，「龍號」是一艘45型(Type 45)防空驅逐艦，配備「海毒蛇」(Sea Viper)飛彈系統與先進雷達，專為追蹤並消除空中威脅而設計，是全球防空能力最優越戰艦之一。

英國國防部指出，過去約24小時，英國武裝部隊已成功在中東地區攔截擊落數架無人機，包括空軍在數架「颱風」戰機和一架「航海家」(Voyager)空中加油機的支援下，有數架F-35B在約旦上空擊落數架無人機。

法國總統馬克宏3日晚間在艾里賽宮(Elysée)發表約10分鐘演說表示：「自上周六(2月28日)起，戰爭再次席捲近東和中東地區⋯且正擴大到整個區域，給和平及眾人安全帶來嚴重後果。伊朗伊斯蘭共和國要為此情勢負首要責任。」

馬克宏已命令航空母艦「戴高樂號」(Charles-de-Gaulle)及其艦載機和護衛艦前往地中海，並尋求建立聯盟以匯集軍事等資源，保障對全球經濟至關重要的海上航道安全。

他規劃在中東部署「防禦」力量，稱法國與卡達、科威特和阿拉伯聯合大公國簽有防衛協議，也與約旦、伊拉克和庫德盟友有承諾；衝突爆發後，法國出於正當防衛擊落了無人機，以捍衛盟友的領空。

川普總統3日對西班牙表達強烈不滿。西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)領導的左翼政府，不准美國利用長期供美軍使用的基地對伊朗發動攻擊。

川普痛批「西班牙真是糟透了」，強調已指示財政部長貝森特(Scott Bessent)「切斷與西班牙所有往來」。