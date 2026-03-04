伊朗監控系統被滲透 技術複製中國的防火牆

伊朗在中國協助下建立猶如中國境內的「天網」系統，德黑蘭街頭的監視器無所不在，伊朗靠這些監視器與人臉辨識科技，在1月初的血腥鎮壓中大舉處決逮捕伊朗人民，豈料這些街頭監視器系統被以色列駭入，並利用人工智慧 (AI)分析，精準掌握了最高領導人哈米尼(Ali Khamenei)與伊朗高層的生活規律與行蹤，成了哈米尼自己遭獵殺的工具。

國際言論自由倡導組織「第19條(Article 19)」2月9日發布的題為「收緊網絡：中國在伊朗的鎮壓性基礎設施」(Tightening the Net: China’s infrastructure of oppression in Iran)的報告指出，依賴與中國的合作，伊朗政府得以對伊朗的通信基礎設施實施前所未有的控制。

報告指出，作為伊朗最大的貿易夥伴，中國至少從2010年起就向伊朗政府提供技術支援和設備，以加強伊朗的互聯網監控和審查系統。

報告顯示，儘管受到國際制裁，但是包括華為、中興、天地偉業和海康威視在內的一些中國公司，仍通過中間公司直接向伊朗提供監控技術。伊朗複製了中國的防火牆，用來建設伊朗「國家信息網路」。

伊朗官員也多次公開讚揚中國在互聯網管控方面的技術和管理能力，並在包括聯合國 在內的國際論壇上支持北京關於國家管理互聯網的作法。

報告說，近年來，德黑蘭利用中國和俄羅斯 的監控技術和模式來鎮壓國內抗議活動，並限制公民造訪互聯網。這一過程導致了大範圍的網路關閉或中斷。

研究表明，伊朗政府依靠這種合作，得以對伊朗的通信基礎設施實施前所未有的控制。與此同時，伊朗政府還對抗議活動血腥鎮壓，並大規模逮捕抗議者。

報告指出，多年來，中國在打造伊朗的信息控制結構方面發揮了關鍵作用，一直是伊朗「數位威權主義」發展的主要模式。

不過有分析人士指出，美、以情報人員以隱蔽的方式滲透伊朗，掌控其全域監控、竊取核心機密，使得伊朗引以為傲的防禦體系和監控系統在美國的太空力量面前形同虛設，監控被全面壓制、機密被輕鬆竊取，最終精準完成對哈米尼等伊朗高層的擊殺。