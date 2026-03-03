我的頻道

快訊

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美將加大對伊朗火力

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

編譯周辰陽／即時報導
伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，警力戒備。(路透)
伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，警力戒備。(路透)

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

▲ 影片來源：X平台＠Clash Report（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

華爾街日報與每日郵報報導，社群媒體當晚流傳的影片顯示，當局稱遭飛彈擊中的美國杜拜領事館建築升起巨大濃煙。杜拜媒體辦公室表示，此次襲擊未造成人員傷亡，火勢已被撲滅。聲明指出：「杜拜相關當局成功撲滅位於杜拜美國領事館附近、因無人機攻擊行動引發的小型火災，此事件未造成人員受傷。」

美國國務卿魯比歐表示，一架伊朗無人機擊中美國領事館建築旁的停車場。他受訪時說：「我進來時也看到媒體關於杜拜領事館的報導。我收到的最新消息是，一架無人機不幸擊中領務辦公樓旁的停車場，並在該處引發火災。所有人員均已確認安全。如你們所知，我們事先已開始從外交設施撤減人員。」

自1979年伊朗學生衝入德黑蘭美國大使館並挾持人質以來，美國便未再與伊朗維持外交關係。杜拜的美國領事館長期為專責伊朗事務的美國外交官樞紐，某種程度上扮演德黑蘭的「影子大使館」。魯比歐另表示：「顯然我們非常幸運，但我們的大使館與外交設施正遭到一個恐怖主義政權的直接攻擊。」

一名美國官員表示，2日另有一架無人機擊中科威特的美國大使館，造成輕微損壞，電視畫面顯示大使館附近發生火災。華盛頓郵報則指出，美國與沙烏地政府證實3日有兩架無人機擊中位於利雅德的美國大使館園區。2名知情人士透露，使館內的CIA情報站也遭波及。美沙兩國未對CIA情報站受襲一事公開說明，損害程度尚未明朗，目前也沒有跡象顯示有情報人員受傷，CIA拒絕評論。

儘管此次攻擊對CIA在沙烏地的部署構成輕微挫折，但此舉若屬實，對長期將CIA視為頭號敵人、且正面臨壓力的伊朗政權而言，可能具有象徵性意義，尤其考量華府曾在1953年軍事政變中暗中支持推翻伊朗民選總理摩薩台（Mohammad Mosaddegh）。

CIA 大使館 無人機

伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 稱「摧毀基地指揮總部」

美駐沙國使館傳巨大爆炸 美軍6死 凱恩：預期更多傷亡

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

沙烏地首都遇襲 美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球

