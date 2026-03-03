我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柯林頓：川普曾說與艾普斯坦有過「美好時光」

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國終端高空防禦系統（THAAD，俗稱薩德）2017年部署在南韓慶尚北道星州一處高爾夫球場。(美聯社)
美國終端高空防禦系統（THAAD，俗稱薩德）2017年部署在南韓慶尚北道星州一處高爾夫球場。(美聯社)

美國總統川普1日接受紐約時報訪問時預測，代號為「史詩怒火」的對伊朗軍事行動將持續4至5周。朝鮮日報報導，觀察家認為，美國對伊朗的空襲行動若超過川普預測的時間，駐韓美軍在朝鮮半島部署的裝備與兵力，也可能被調往中東。

美國2025年6月在發動代號「午夜重錘」行動、打擊伊朗核子設施前，曾將駐韓美軍8個愛國者營中的3個輪調至中東，以因應伊朗可能發動的報復攻擊。當時動員的500多名美軍人員與愛國者部隊，已於同年10月返回南韓

專家指出，駐韓美軍的防空裝備，包括愛國者飛彈與終端高空防禦系統（THAAD，或稱薩德），以及2025年常駐於南韓群山空軍基地的MQ-9「死神」（Reaper）無人機等監視與偵察裝備，都可能成為調動對象。此外，部署於慶尚北道星州的薩德系統及攔截飛彈，也可能被調往中東。

金融時報在戰爭爆發前不久引述一名美軍官員報導指出，2025年6月美國對伊朗發動的「12日戰爭」期間，最多消耗150枚薩德飛彈，並對戰事若延長可能出現飛彈短缺表達憂慮。韓國國防安全論壇（Korea Defense Research Forum, KODEF）秘書長申鍾佑（音譯）表示：「若美對伊朗空襲持續，美方很可能動用駐韓美軍的戰力與裝備。」

南韓國家戰略研究所（Korea Research Institute for National Strategy）資深研究委員林哲均（音譯）指出：「由於南韓同樣面臨北韓的彈道飛彈威脅，從我方立場來看，將駐韓美軍防空裝備調往中東，可能帶來重大問題。」

對此，青瓦台一名相關人士表示：「關於駐韓美軍的作戰運用，韓美之間一向會進行協商。」並補充說：「我們正蒐集各方意見並持續討論，以確保聯合防衛態勢不受影響。」駐韓美軍則在回應朝鮮日報詢問時表示：「請洽詢美國國防部。」

另一方面，根據南韓國防部說法，國防部長安圭伯2日應美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）要求通話，聽取美方說明對伊朗軍事行動的立場。國防部並指出，雙方在快速變動的國際安全環境下，再次確認韓美同盟的堅實性。

世報陪您半世紀

國防部 南韓 伊朗

上一則

北韓怒斥美攻擊伊朗「最醜惡野蠻」 恐重啟核談判

延伸閱讀

川普預告再大規模攻擊伊朗 不排除派地面部隊…美下中東撤僑令

川普預告再大規模攻擊伊朗 不排除派地面部隊…美下中東撤僑令
美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」
川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報
美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡

美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套