韓：平壤已供俄逾1500萬枚砲彈 主要透過海路運輸

據南韓 國防部分析，北韓 至今向俄羅斯 搬運3.3萬多個集裝箱，相當於裝載1500萬多枚152毫米砲彈。此外，韓聯社1日對北韓中央電視台轉播的紀念勞動黨第九次代表大會閱兵現場視頻進行分析發現，負責邊界防衛任務的四個前沿軍團中，第二、第四和第五軍指揮官均被更換。

韓聯社報導，南韓國防部國防情報本部1日向最大在野黨國民力量議員姜大植方面提供的一份資料顯示，北韓至今持續向俄羅斯搬運裝載各類武器和砲彈等軍需品的集裝箱。據本部推算，集裝箱裝載武器規模相當於1500萬枚152毫米砲彈。

據本部去年7月發布的數據，北韓向俄搬運集裝箱共2.8萬多個。按照最新數據，去年7月以後新增6000多個。據悉，主要從羅津港經海路向俄運輸集裝箱。

本部分析指出，北韓向俄提供170毫米自行火砲、240毫米火箭砲等共220多門火砲。本部還推測，朝方持續向俄提供122毫米及152毫米砲彈、「火鳥-4」反坦克導彈、短程彈道導彈、反坦克火箭推進榴彈（RPG）發射器等武器。

據本部分析，北韓軍方2024年10月首次向俄派兵以來至今共派出約1.6萬名兵力，去年12月返北韓的1000多名工程兵有可能將再次被派往俄羅斯。

據報導，閱兵式上介紹率領二、四、五軍縱隊的指揮官分別為朱成南（人名均音譯）、鄭明南、李政國中將（以上均兩顆星）。而在去年10月紀念勞動黨建黨閱兵式上，這些部隊的指揮官分別為呂哲雄、樸光柱、崔斗勇上將（以上均三顆星）。邊防部隊中只有第一軍長安英煥中將保留職位。

第二軍駐守黃海北道平山，曾參與2010年延坪島砲擊事件；第四軍和第五軍分別駐守黃海道海州和江原道平康。三軍均為與韓邊境最前沿部隊。

北韓前沿部隊的指揮官在同一時期大規模更換，引發外界「此舉是否與『敵對的兩個國家』方針有關」的猜測。南韓軍方也密切關注此一變動，統一研究院高級研究員洪珉指出，二、四、五軍等多支前沿部隊指揮官同時被換人非常罕見，需要關注北韓是否加強邊境戒備，或調整沿線管理措施。