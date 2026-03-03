我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

韓：平壤已供俄逾1500萬枚砲彈 主要透過海路運輸

編譯中心／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

南韓國防部分析，北韓至今向俄羅斯搬運3.3萬多個集裝箱，相當於裝載1500萬多枚152毫米砲彈。此外，韓聯社1日對北韓中央電視台轉播的紀念勞動黨第九次代表大會閱兵現場視頻進行分析發現，負責邊界防衛任務的四個前沿軍團中，第二、第四和第五軍指揮官均被更換。

韓聯社報導，南韓國防部國防情報本部1日向最大在野黨國民力量議員姜大植方面提供的一份資料顯示，北韓至今持續向俄羅斯搬運裝載各類武器和砲彈等軍需品的集裝箱。據本部推算，集裝箱裝載武器規模相當於1500萬枚152毫米砲彈。

據本部去年7月發布的數據，北韓向俄搬運集裝箱共2.8萬多個。按照最新數據，去年7月以後新增6000多個。據悉，主要從羅津港經海路向俄運輸集裝箱。

本部分析指出，北韓向俄提供170毫米自行火砲、240毫米火箭砲等共220多門火砲。本部還推測，朝方持續向俄提供122毫米及152毫米砲彈、「火鳥-4」反坦克導彈、短程彈道導彈、反坦克火箭推進榴彈（RPG）發射器等武器。

據本部分析，北韓軍方2024年10月首次向俄派兵以來至今共派出約1.6萬名兵力，去年12月返北韓的1000多名工程兵有可能將再次被派往俄羅斯。

據報導，閱兵式上介紹率領二、四、五軍縱隊的指揮官分別為朱成南（人名均音譯）、鄭明南、李政國中將（以上均兩顆星）。而在去年10月紀念勞動黨建黨閱兵式上，這些部隊的指揮官分別為呂哲雄、樸光柱、崔斗勇上將（以上均三顆星）。邊防部隊中只有第一軍長安英煥中將保留職位。

第二軍駐守黃海北道平山，曾參與2010年延坪島砲擊事件；第四軍和第五軍分別駐守黃海道海州和江原道平康。三軍均為與韓邊境最前沿部隊。

北韓前沿部隊的指揮官在同一時期大規模更換，引發外界「此舉是否與『敵對的兩個國家』方針有關」的猜測。南韓軍方也密切關注此一變動，統一研究院高級研究員洪珉指出，二、四、五軍等多支前沿部隊指揮官同時被換人非常罕見，需要關注北韓是否加強邊境戒備，或調整沿線管理措施。

世報陪您半世紀

北韓 南韓 俄羅斯

上一則

79歲哈米尼夫人遭轟炸受傷不治 伊朗誓言捍衛國土

下一則

英相稱「不相信從天空改變政權」 允美使用基地卻遭川普嫌等太久

延伸閱讀

金正恩布局女力 金與正掌權力再升 金主愛單獨射擊釋接班訊號

金正恩布局女力 金與正掌權力再升 金主愛單獨射擊釋接班訊號
北韓喊話1條件願與美和睦相處 閱兵未展示武器近10年首見

北韓喊話1條件願與美和睦相處 閱兵未展示武器近10年首見
金正恩重申南北韓是「敵對兩國」 南韓統一部「遺憾」

金正恩重申南北韓是「敵對兩國」 南韓統一部「遺憾」
金主愛站C位、金正恩走側邊 北韓閱兵強化金氏王朝接班布局

金主愛站C位、金正恩走側邊 北韓閱兵強化金氏王朝接班布局

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套