中東戰事升溫爆炸頻傳 川普抱怨英國遲遲不讓美軍使用基地

川普（圖）對於英國首相施凱爾遲遲不讓美軍使用查戈斯群島及賽普勒斯基地感到失望。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)2日報導，中東戰爭升溫，整個區域都有爆炸傳出，包括杜拜、阿布達比、杜哈等城市，以色列 正與真主黨(Hezbollah)交火，伊朗高層官員說，德黑蘭「不會與美國談判」。根據CNN經過地理定位查證的影片顯示，一架美軍戰鬥機在科威特墜毀，飛行員彈射跳傘降落。中國外交部證實，戰爭發生後有一名中國公民在伊朗死亡。

川普 在2日出刊的「每日電訊報」(The Telegraph)專訪中說，對於英國首相施凱爾 (Keir Starmer)遲遲不讓美軍使用查戈斯群島(Chagos Islands)及賽普勒斯基地感到失望。川普說，英國拖了很長時間才讓同意讓美軍使用基地，「聽起來好像是在擔心合法性的問題」。

CNN報導，美軍表示，三架美軍戰機在科威特防空系統的「友軍誤傷事件」(friendly fire incident)誤擊而墜毀，所有機組人員均已獲救，目前傷勢穩定。

三名美軍在科威特喪生後，川普總統1日坦承美國可能會出現更多傷亡。

賽普勒斯政府發言人在社群媒體X發文寫道，又有兩架飛往阿克洛迪瑞皇家空軍基地(RAF Akrotiri)的無人機遭到攔截。1日晚間阿克洛迪瑞機地已經遭到一架無人機攻擊。

美國駐賽普勒斯大使館先前已警告可能會有無人機活動，帕福斯(Paphos)機場航廈因此進行疏散。

施凱爾1日發表影片談話指出，英國已同意美國要求，允許美軍使用英國基地做為伊朗導彈庫存展開防禦攻擊(defensive strikes)。

施凱爾說，英國並沒有參與對伊朗的最初一波襲擊。但他表示，伊朗長期攻擊波灣地區，已經威脅許多英國海外公民、遊客及英國軍隊的生命安全。

他表示，英國從「伊拉克戰爭錯誤」得到教訓，目前不會加入進攻行動。

就在施凱爾發表談話後的幾個小時，英國位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞皇家空軍基地就受到無人機攻擊。

根據紅新月會(Red Crescent Society)統計，自從美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊以來，伊朗至少有555人死亡。中國外交部證實，一名中國公民在伊朗喪生。