我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

紐約州擬禁地方警與ICE合作 禁多久？引激辯

中東戰事升溫爆炸頻傳 川普抱怨英國遲遲不讓美軍使用基地

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普（圖）對於英國首相施凱爾遲遲不讓美軍使用查戈斯群島及賽普勒斯基地感到失望。（美聯社）
川普（圖）對於英國首相施凱爾遲遲不讓美軍使用查戈斯群島及賽普勒斯基地感到失望。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)2日報導，中東戰爭升溫，整個區域都有爆炸傳出，包括杜拜、阿布達比、杜哈等城市，以色列正與真主黨(Hezbollah)交火，伊朗高層官員說，德黑蘭「不會與美國談判」。根據CNN經過地理定位查證的影片顯示，一架美軍戰鬥機在科威特墜毀，飛行員彈射跳傘降落。中國外交部證實，戰爭發生後有一名中國公民在伊朗死亡。

川普在2日出刊的「每日電訊報」(The Telegraph)專訪中說，對於英國首相施凱爾(Keir Starmer)遲遲不讓美軍使用查戈斯群島(Chagos Islands)及賽普勒斯基地感到失望。川普說，英國拖了很長時間才讓同意讓美軍使用基地，「聽起來好像是在擔心合法性的問題」。

CNN報導，美軍表示，三架美軍戰機在科威特防空系統的「友軍誤傷事件」(friendly fire incident)誤擊而墜毀，所有機組人員均已獲救，目前傷勢穩定。

三名美軍在科威特喪生後，川普總統1日坦承美國可能會出現更多傷亡。

賽普勒斯政府發言人在社群媒體X發文寫道，又有兩架飛往阿克洛迪瑞皇家空軍基地(RAF Akrotiri)的無人機遭到攔截。1日晚間阿克洛迪瑞機地已經遭到一架無人機攻擊。

美國駐賽普勒斯大使館先前已警告可能會有無人機活動，帕福斯(Paphos)機場航廈因此進行疏散。

施凱爾1日發表影片談話指出，英國已同意美國要求，允許美軍使用英國基地做為伊朗導彈庫存展開防禦攻擊(defensive strikes)。

施凱爾說，英國並沒有參與對伊朗的最初一波襲擊。但他表示，伊朗長期攻擊波灣地區，已經威脅許多英國海外公民、遊客及英國軍隊的生命安全。

他表示，英國從「伊拉克戰爭錯誤」得到教訓，目前不會加入進攻行動。

就在施凱爾發表談話後的幾個小時，英國位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞皇家空軍基地就受到無人機攻擊。

根據紅新月會(Red Crescent Society)統計，自從美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊以來，伊朗至少有555人死亡。中國外交部證實，一名中國公民在伊朗喪生。

世報陪您半世紀

川普 以色列 施凱爾

上一則

伊朗稱核設施遭美以襲擊 國際原能總署警告放射物質外洩風險

下一則

卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG…亞洲價格將飆漲

延伸閱讀

伊朗飛彈雨攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲 影片曝光

伊朗飛彈雨攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲 影片曝光
英才把基地借美軍 駐賽普勒斯基地突遭不明無人機襲擊

英才把基地借美軍 駐賽普勒斯基地突遭不明無人機襲擊
英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊

英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊
川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦
射4枚彈道飛彈 伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦林肯號

射4枚彈道飛彈 伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦林肯號
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」