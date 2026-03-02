我的頻道

波斯灣航運風險升高 逾半海事保險協會5日起停保戰爭險

被伊朗報復攻擊？ 科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

編譯陳律安／綜合外電
AWS的服務中斷，因阿聯一處資料中心遭物體擊中而起火。（路透）
亞馬遜網路服務（AWS）的服務受擾，原因是阿聯一座資料中心遭不明物體擊中後，引發火勢。

彭博資訊報導，AWS指出，這起事件大約發生在杜拜當地時間1日下午4時30分，影響旗下一座資料中心的運作。據網站所述，消防單位滅火時切斷該設施的電力。該公司也在另一篇貼文表示，正調查巴林的連網與電力問題。

儘管這起事件的起因，是否與美國與伊朗的衝突有關，仍不明朗，但火災發生的時點，與伊朗因遭受美國、以色列聯合空襲，導致最高領袖哈米尼等高階官員身亡，進而對阿聯報復性發射物體，落在同一日。

AWS貼文表示，「我們其中一個可用區域...受到擊中該資料中心的物體波及，引發火星與火勢」。根據杜拜時間2日上午10時46分的更新資訊，另一個區域的資料中心，受到當地電力問題影響。一名亞馬遜的代表拒絕置評。

伊朗的報復行動已衝擊中東地區，對美軍基地與美方在中東的盟邦，如阿聯、卡達、科威特、沙烏地阿拉伯，發動一波波的飛彈與無人機攻擊。

AWS的資料中心遍及全球39個地區，共劃分為123個可用區域；在阿聯的客戶包括AI Ghurair投資公司、杜拜伊斯蘭銀行。

