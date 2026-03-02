英才把基地借美軍 駐賽普勒斯基地突遭不明無人機襲擊

英國皇家空軍駐賽普勒斯阿克羅提里基地。（美聯社）

BBC報導，英國位於中東賽普勒斯的空軍基地1日午夜遭無人機 襲擊，數小時前英國首相施凱爾 才證實，允許美軍使用英國基地對伊朗 潛在攻擊進行防禦打擊。

英國國防部表示，英國皇家空軍駐賽普勒斯阿克羅提里基地（RAF Akrotiri），在格林威治時間1日晚間10時遭疑似無人機襲擊，所幸未傳出人員傷亡。基地已啟動防衛措施，區域部隊防護維持最高警戒，但尚未確認無人機來源。

英國國防部同時證實，一架英國「颱風」戰鬥機1日在卡達執行防空巡邏時，擊落一架伊朗無人機，這是美以轟炸伊朗以來，英國首度先制打擊伊朗無人機。

英軍近期已向賽普勒斯基地增派反無人機系統、F-35戰機與雷達等資源，強調屬「純防禦」部署。

此事發生前數小時，施凱爾才表示，允許美國使用英軍在賽普勒斯與查戈斯群島（Chagos Islands）的迪戈加西亞島（Diego Garcia）基地，用於對伊朗庫存飛彈以及已部署於發射裝置的飛彈進行防禦打擊。

同時，施凱爾重申，英國並未參與美國與以色列對伊朗的軍事行動，未來也不會參戰。