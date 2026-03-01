恐懼、憤怒、私下慶祝…伊朗民眾遇攻擊心情複雜

伊朗首都德黑蘭2月28日遭到美以聯軍攻擊，民房建築變成廢墟。(美聯社)

開戰後，伊朗 首都德黑蘭的民眾紛紛搶購糧食、飲水、汽油，驅車出城避難，伊朗民眾對美國與以色列 此次攻擊行動的觀感複雜，包括恐懼、憤怒、暗自慶祝卻不敢張揚，另有人對伊朗政權抱持審慎樂觀的態度。

華爾街日報報導，飛彈落在德黑蘭後，爆炸聲此起彼落。驚慌失措的民眾湧入超市搶購糧食與飲用水，學校全面停課，上班族匆忙返家，加油站大排長龍，各地主要幹道壅塞癱瘓。

一名退休的石油公司高層目睹飛彈劃過天際後，連夜收拾行李，逃往裡海(Caspian Sea)沿岸的別墅避難。他說：「人們真的很害怕。」

這波攻擊已醞釀數周，而飛彈在伊朗每周的第一個上班日清晨落下，仍震撼伊朗社會；伊朗的周休二日為周四與周五。此外，飛彈襲來之際，正值齋戒月期間，穆斯林於日出後斷食齋戒。

美以官員表示，空襲鎖定軍事與政府設施，但伊朗半官方的「法斯通訊社」報導，南部霍爾木茲甘省(Hormozgan)米納布鎮(Minab)一所小學遭遇空襲，造成108名女學生死亡，多人受傷；霍爾木茲甘省面對戰略要地荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，為伊朗重要海軍基地。

戰爭傷亡擴大，讓不少原本盼望伊斯蘭共和國垮台的人，關切外國軍事介入。

一名電影從業女性回憶以色列去年6月期間為期12天的戰爭創傷，直言：「人們說『美國不會傷害平民』，但我不信，他們根本不在乎(伊朗)人民，伊朗的政治環境改革應由伊朗人自行完成。」

另一名德黑蘭居民表示，人們對此次攻擊五味雜陳，「有些人很高興，因為他們認為這波衝突會像之前的12日戰爭一樣很快結束，也看不到對抗政府的其他辦法，另一些人則很擔心」。

在恐懼的氛圍當中，部分民眾對伊斯蘭政權萌生一絲謹慎的希望。

一名曾救治今年1月伊朗反政府示威傷者的醫師自述對空襲「抱持謹慎的希望」，畢竟「別無他法」。

這名醫師認為，最好的情況是迅速且相對不流血地剷除伊朗領導階層，或為民主轉型鋪路；但若外國軍事行動有限，恐怕壯大強硬派或造成權力真空，最終引發內戰。

與反對派關係密切的伊朗官員透露，民眾私下慶祝卻不敢張揚。他說：「街上的人們互視微笑：你相信嗎？他們以行動傳達興奮之情。」