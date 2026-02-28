我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

學者：荷姆茲海峽若持續遭封鎖 全球能源結構將重組

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷姆茲海峽於2023年空拍畫面。(路透)
荷姆茲海峽於2023年空拍畫面。(路透)

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層，外界關注伊朗是否封鎖全球能源要道──荷姆茲海峽。彭博指，中國約三分之一原油供應經此運輸，但「伊朗對中國而言仍是可替代的能源夥伴」，中方正權衡在中東的選項。分析認為，衝突短期內對中國經濟影響可控，惟荷姆茲海峽供應安全仍受關注。

彭博稱，中國與伊朗的貿易結構明向北京傾斜。據華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）數據，中國約占伊朗貿易總額三分之一，而伊朗在中國對外貿易中比例不到1%。儘管北京無視美國制裁，購買伊朗約90%石油出口，但伊朗對中國而言仍是可替代的能源夥伴。「中國政府正在權衡其在中東的選項。」

中國約三分之一的原油供應仍經荷姆茲海峽運輸。荷姆茲海峽位於伊朗附近，是連接波斯灣與外海的狹窄水道。2月28日轟炸行動後，一些油輪避開該海峽航行，部分船東採取謹慎態度。北晚在線指出，荷姆茲海峽每日承載全球約五分之一海運石油及液化天然氣，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特的大部分原油出口依賴此水道，卡達幾乎全部液化天然氣出口亦經此。

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事打擊。伊朗隨後發射彈道導彈攻擊以色列，以及卡達、巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國、約旦和沙烏地阿拉伯等有美軍設施的國家。

另，報導提到，近年來，中國加強與德黑蘭的外交及經濟聯繫，雖與伊朗無正式聯盟關係。中國支持伊朗2023年加入上海合作組織及金磚國家。北京透過強化多邊機制在國際舞台對沖美國影響力。儘管北京2021年簽署為期25年的戰略合作協議，承諾投資4000億美元，但落實進展有限。彭博認為，中國在更廣泛海灣地區的經濟利益，已遠超與伊朗之間的聯繫。

在此之下，中國的經濟所受影響有多少？中國現代國際關係研究院世界經濟研究所原所長陳鳳英指出，衝突對中國直接衝擊可控。中國處於低通膨環境，宏觀政策空間充足，中企海外布局可一定程度對沖油價上升帶來的成本壓力。她認為，荷姆茲海峽封鎖若短期，影響主要體現在油價波動；若持續，全球能源貿易結構將面臨重組壓力。

在美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，中國外交部於28日晚間發布新聞稿表達高度關切，強調伊朗主權、安全和領土完整應得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

中國常駐聯合國代表傅聰指出，美國、以色列對伊朗境內發動軍事打擊，導致地區局勢升級，中國對此深表關切，強調伊朗及其他地區國家的主權、安全與領土完整必須得到尊重。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 哈米尼

上一則

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

下一則

鴿子腦植晶片遠端操控 俄新創奇招「生物無人機」挨轟

延伸閱讀

川普嗆「徹底摧毀伊朗海軍」 荷莫茲海峽航行量暴跌7成 4國首當其衝

川普嗆「徹底摧毀伊朗海軍」 荷莫茲海峽航行量暴跌7成 4國首當其衝
美以襲伊朗衝突升溫 中國赴伊旅遊航班受影響

美以襲伊朗衝突升溫 中國赴伊旅遊航班受影響
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
美以聯手襲伊朗 中國外交部：伊朗主權、安全應獲尊重

美以聯手襲伊朗 中國外交部：伊朗主權、安全應獲尊重

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22

超人氣

更多 >
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡