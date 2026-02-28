我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

紐約市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議

台人赴巴林下榻美軍基地旁 飛彈震撼如地震居民驚逃

中央社／華盛頓28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗28日反擊美國及以色列攻勢，巴林等駐有美軍基地的國家成目標。P姓科技業者指出，伊朗轟炸的後坐力大到大樓搖晃，彷彿地震，街上濃煙不斷。（中央社／P姓業者提供）
伊朗28日反擊美國及以色列攻勢，巴林等駐有美軍基地的國家成目標。P姓科技業者指出，伊朗轟炸的後坐力大到大樓搖晃，彷彿地震，街上濃煙不斷。（中央社／P姓業者提供）

伊朗反擊美軍行動，台灣科技業者出差下榻在巴林美國海軍第五艦隊總部附近，親歷空襲。他形容，爆炸衝擊力強到整棟大樓搖晃，「就像地震一樣」，街頭濃煙四起，車輛狂按喇叭，人群全往美軍基地反方向奔逃。

P姓業者於當地時間晚間約11時接受中央社電話訪問，電話接通後第一句話便是：「天啊，又在炸了。」轟炸已持續超過14小時，即便伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡消息傳出，攻勢仍未停歇。

距美軍總部僅數分鐘　成空襲第一線

業者24日抵達巴林，客戶安排入住高級住宅區，距離美國海軍第五艦隊總部步行僅約8分鐘、開車不到2分鐘。巴林政府稍早證實，美軍艦隊總部曾遭一枚飛彈攻擊，居民瞬間陷入緊張。

他回憶，當天上午約11時傳來第一聲巨響，「震動程度像地震等級」。長年往返中東、現年55歲的他原以為自己「什麼大場面沒見過」，起初僅躲在桌下觀察情勢，未打算撤離。

不料接下來短時間內連續5次爆炸，當地合作廠商緊急來電警告：「你那邊不安全，快離開。」

電梯擠滿逃難人潮 整棟大樓準備撤離

當他準備撤離時，才發現情況遠比想像嚴重。大樓內幾乎無人敢再停留室內，電梯口擠滿住戶，許多人拖著行李、帶著家人準備逃離，現場一片混亂。

「根本動不了。」他說，好不容易擠進電梯抵達一樓後，外頭已是濃煙瀰漫。叫車系統瞬間失控，Uber價格暴漲5倍，約台幣1000元，最快也要30分鐘後才有車抵達。

空襲不斷 全城往反方向逃

伊朗攻勢一波接一波，爆炸聲此起彼落。業者描述，街道上濃煙不斷竄升，車輛狂按喇叭，「所有人都往美國海軍第五艦隊的反方向跑」。巴林內政部已發布警報，要求民眾立即前往最近安全地點避難。台商觀察，大量警力上街維持秩序，商店幾乎全面關門。

初來乍到，台商根本不知道避難所在何處，也沒有自用車，加上Uber司機屢次取消行程，他始終無法離城，只能返回住處等待情勢發展。所幸當地社會秩序仍大致穩定，目前未傳出趁亂搶劫事件。

國家級警報徹夜響 航班幾乎全數取消

電訪結束時已接近午夜，警報聲仍持續響起。

業者說，不少居民受困機場，幾乎所有航班取消。以色列、伊朗、伊拉克、巴林、卡達、科威特與約旦相繼關閉領空，全球多家航空公司暫停中東航線。即時航班追蹤畫面顯示，多國上空幾乎淨空。

當地居民向他表示，伊朗此次攻擊讓巴林完全措手不及。由於美國海軍第五艦隊永久駐紮巴林，「誰敢攻擊美國艦隊？」過去幾乎沒人想過這一天會到來。此外，巴林外交政策相對平衡，不特別挺任何一方，且執政者雖然屬遜尼派，國內多數人口為與伊朗同屬什葉派，外界普遍認為不至成為攻擊目標。

「像是要一起毀滅」 報復意味濃厚

業者指出，過去伊朗報復行動並未波及巴林，但這次攻擊明顯不同。他在社群媒體上看到多起民宅爆炸與火災畫面，部分地點甚至接近美國大使館，「報復意味非常強烈，簡直是瘋了」。

他形容，伊朗似乎抱持「要死大家一起死」的心態展開無差別轟炸。

行程受困 下一站沙烏地阿拉伯也去不了

業者原定下一站前往沙烏地阿拉伯的行程已被迫中斷。當地交通與空域全面管制，不少旅客滯留機場，即使想提前結束出差返台也無法成行，「現在只能觀望，再決定下一步。」

美東時間約下午4時40分，美國總統川普宣布哈米尼已死亡，但同時表示，大規模且精準的軍事打擊將持續至少一周，或直到達成「中東乃至全球和平」為止。

世報陪您半世紀

伊朗

上一則

日本斑尾高原雪場雪崩5人受困獲救 2台灣遊客送醫治療

下一則

伊朗飛彈報復延燒波灣 杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

延伸閱讀

逃不過美國追蹤 川普稱伊朗最高領袖哈米尼已身亡：轟炸將持續

逃不過美國追蹤 川普稱伊朗最高領袖哈米尼已身亡：轟炸將持續
美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡

美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38

超人氣

更多 >
不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實