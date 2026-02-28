台人赴巴林下榻美軍基地旁 飛彈震撼如地震居民驚逃

伊朗28日反擊美國及以色列攻勢，巴林等駐有美軍基地的國家成目標。P姓科技業者指出，伊朗轟炸的後坐力大到大樓搖晃，彷彿地震，街上濃煙不斷。（中央社／P姓業者提供）

伊朗 反擊美軍行動，台灣科技業者出差下榻在巴林美國海軍第五艦隊總部附近，親歷空襲。他形容，爆炸衝擊力強到整棟大樓搖晃，「就像地震一樣」，街頭濃煙四起，車輛狂按喇叭，人群全往美軍基地反方向奔逃。

P姓業者於當地時間晚間約11時接受中央社電話訪問，電話接通後第一句話便是：「天啊，又在炸了。」轟炸已持續超過14小時，即便伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡消息傳出，攻勢仍未停歇。

距美軍總部僅數分鐘 成空襲第一線

業者24日抵達巴林，客戶安排入住高級住宅區，距離美國海軍第五艦隊總部步行僅約8分鐘、開車不到2分鐘。巴林政府稍早證實，美軍艦隊總部曾遭一枚飛彈攻擊，居民瞬間陷入緊張。

他回憶，當天上午約11時傳來第一聲巨響，「震動程度像地震等級」。長年往返中東、現年55歲的他原以為自己「什麼大場面沒見過」，起初僅躲在桌下觀察情勢，未打算撤離。

不料接下來短時間內連續5次爆炸，當地合作廠商緊急來電警告：「你那邊不安全，快離開。」

電梯擠滿逃難人潮 整棟大樓準備撤離

當他準備撤離時，才發現情況遠比想像嚴重。大樓內幾乎無人敢再停留室內，電梯口擠滿住戶，許多人拖著行李、帶著家人準備逃離，現場一片混亂。

「根本動不了。」他說，好不容易擠進電梯抵達一樓後，外頭已是濃煙瀰漫。叫車系統瞬間失控，Uber價格暴漲5倍，約台幣1000元，最快也要30分鐘後才有車抵達。

空襲不斷 全城往反方向逃

伊朗攻勢一波接一波，爆炸聲此起彼落。業者描述，街道上濃煙不斷竄升，車輛狂按喇叭，「所有人都往美國海軍第五艦隊的反方向跑」。巴林內政部已發布警報，要求民眾立即前往最近安全地點避難。台商觀察，大量警力上街維持秩序，商店幾乎全面關門。

初來乍到，台商根本不知道避難所在何處，也沒有自用車，加上Uber司機屢次取消行程，他始終無法離城，只能返回住處等待情勢發展。所幸當地社會秩序仍大致穩定，目前未傳出趁亂搶劫事件。

國家級警報徹夜響 航班幾乎全數取消

電訪結束時已接近午夜，警報聲仍持續響起。

業者說，不少居民受困機場，幾乎所有航班取消。以色列、伊朗、伊拉克、巴林、卡達、科威特與約旦相繼關閉領空，全球多家航空公司暫停中東航線。即時航班追蹤畫面顯示，多國上空幾乎淨空。

當地居民向他表示，伊朗此次攻擊讓巴林完全措手不及。由於美國海軍第五艦隊永久駐紮巴林，「誰敢攻擊美國艦隊？」過去幾乎沒人想過這一天會到來。此外，巴林外交政策相對平衡，不特別挺任何一方，且執政者雖然屬遜尼派，國內多數人口為與伊朗同屬什葉派，外界普遍認為不至成為攻擊目標。

「像是要一起毀滅」 報復意味濃厚

業者指出，過去伊朗報復行動並未波及巴林，但這次攻擊明顯不同。他在社群媒體上看到多起民宅爆炸與火災畫面，部分地點甚至接近美國大使館，「報復意味非常強烈，簡直是瘋了」。

他形容，伊朗似乎抱持「要死大家一起死」的心態展開無差別轟炸。

行程受困 下一站沙烏地阿拉伯也去不了

業者原定下一站前往沙烏地阿拉伯的行程已被迫中斷。當地交通與空域全面管制，不少旅客滯留機場，即使想提前結束出差返台也無法成行，「現在只能觀望，再決定下一步。」

美東時間約下午4時40分，美國總統川普宣布哈米尼已死亡，但同時表示，大規模且精準的軍事打擊將持續至少一周，或直到達成「中東乃至全球和平」為止。