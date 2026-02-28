才平靜4個月…巴基斯坦耐性耗盡「開戰」阿富汗 互轟逾320死

我的頻道

編譯中心／綜合27日電
巴基斯坦一個村莊因為兩國衝突一片狼藉。(美聯社)
巴基斯坦一個村莊因為兩國衝突一片狼藉。(美聯社)

巴基斯坦阿富汗的邊境衝突急劇惡化，巴基斯坦27日凌晨對阿富汗發動空襲，據指造成逾274名神學士(塔利班)武裝分子死亡、巴方有12名士兵喪生，阿富汗則指逾50名巴國士兵死亡。雙方死亡人數恐超過320人。巴基斯坦防長阿西夫直言，巴已與鄰國阿富汗處於一場「公開戰爭」之中，並宣告巴方耐性已耗盡。

美國則表示，支持巴基斯坦的「自衛權」，以抵禦阿富汗塔利班統治者的攻擊。

巴基斯坦與阿富汗上一波衝突是去年10月，也就是4個月前，兩國在土耳其及卡達居間斡旋下達成脆弱的停火，但後續談判觸礁，未能讓巴阿衝突畫下句點。

阿富汗神學士部隊26日趁夜色攻擊巴國邊防部隊，以報復巴國近幾月來對阿國的空襲。巴國總理發言人柴迪27日在Ｘ平台寫道，在巴國攻擊下，阿富汗神學士27個哨所已被摧毀、9個已被奪占；共80個單位的坦克、火砲和運兵車已被摧毀。

阿富汗神學士國防部則指稱，奪占19個巴國哨所及兩座基地。據悉，雙方死亡人數恐超過320人，但英國廣播公司(BBC)報導，兩國公布的傷亡數字與戰損均難以核實。

消息人士透露，首都喀布爾遇襲後，阿富汗方面曾請求停火，但巴方決定繼續空襲。巴基斯坦總理夏巴茲27日表示，巴武裝部隊完全有能力粉碎任何侵略圖謀，將果斷回應任何挑釁行為。

阿富汗政府發言人穆賈希德27日凌晨在社交平台發文證實，阿富汗首都喀布爾、坎大哈省及帕克蒂亞省部分地區遭到巴基斯坦軍隊空襲；當天晚間，穆賈希德再指巴軍偵察機仍在阿富汗領空活動，又稱阿富汗始終堅持和平解決方案，並倡導以非暴力方式應對當前局勢。

從巴基斯坦發布的視頻可見，邊境地區夜間炮火連天，爆炸不斷；喀布爾至少兩處地點遭空襲後冒出濃煙，部分地區還發生大火。

巴阿兩國間緊張局勢已引發多國關切。聯合國秘書長古特瑞斯就巴阿衝突表示關切和擔憂，敦促有關各方履行在國際法下的義務，切實保護平民安全，並呼籲兩國通過外交途徑化解分歧。

據悉，巴方近年來指控「巴基斯坦神學士」(TTP)領導高層和麾下許多戰士以阿富汗為根據地，企圖讓巴國俾路支省武裝分子也將阿富汗作為根據地；阿方則指控巴國庇護與其敵對的「伊斯蘭國」(IS)。巴阿都駁斥對方的相關指控。

外界擔心，雖然巴阿雙方都無意將衝突無限度升級，但兩國長達2600公里邊境地帶的衝突短期間恐難停歇。

阿富汗 巴基斯坦 神學士

