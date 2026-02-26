回應阿富汗攻擊 巴基斯坦發動空襲、防長稱「現在是公開對抗」

在這張26日發布的新聞影像截圖中，阿富汗楠格哈爾省有軍車在道路上行駛。(路透)

阿富汗 稍早對巴基斯坦 發動跨境攻擊後，巴基斯坦於27日清晨對阿富汗首都喀布爾 及另外兩個省份發動空襲，使兩國最新一輪暴力衝突升級，也讓卡達斡旋的停火協議顯得愈發脆弱。

法新社報導，阿富汗部隊數小時前攻擊巴基斯坦邊境部隊，稱此舉是為報復先前造成死傷的空襲。喀布爾與坎達哈市隨後傳出爆炸與槍聲。巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）表示，對阿富汗的空襲是一次「適當的回應」。他說：「巴基斯坦武裝部隊已對阿富汗塔利班的公開侵略作出適當回應。」

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）則宣布，與塔利班政府進入「公開戰爭」。他在X平台發文表示，人們原本期待在北約部隊撤離後，阿富汗將迎來和平，塔利班會專注於阿富汗人民的利益以及區域穩定；然而，塔利班（神學士）卻將阿富汗變成印度的殖民地，在境內集結來自世界各地的恐怖分子並輸出恐怖主義，剝奪本國人民的基本人權，也奪走女性依據伊斯蘭教所享有的權利。

他寫道：「我們的耐心已經到了極限，我們與你們之間現在是公開對抗。」

美聯社報導，阿富汗表示，軍方於26日深夜越境攻擊巴基斯坦，以報復巴基斯坦22日對阿富汗邊境地區發動的致命空襲，並聲稱已占領十多處巴基斯坦軍方哨所。巴基斯坦政府則將22日的空襲描述為針對藏匿於當地武裝分子的行動，並稱阿富汗26日的攻擊屬於無端行動，同時否認軍方哨所被占領的說法。

兩名巴基斯坦資深安全官員透露，巴軍鎖定所稱的阿富汗軍事設施，地點包括喀布爾、坎達哈與帕克蒂亞省，據稱摧毀兩處旅級基地，但未提及任何可能的傷亡情況。喀布爾至少傳出三起爆炸聲，目前尚無這波空襲的確切位置或是否造成傷亡的即時資訊。

阿富汗政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）並表示，巴基斯坦也在南部坎達哈省及東南部帕克蒂亞省發動空襲。聯合國發言人指出，秘書長古特雷斯敦促雙方依據國際法保護平民，並「持續透過外交方式解決任何分歧」。