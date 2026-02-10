伊朗秋後算帳 諾獎得主再判刑7年半 另多名改革派被捕

2023年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪過去10年大多在獄中度過；圖為她2024年12月因健康問題在德黑蘭獲准暫時出獄。（美聯社）

伊朗 近期擴大打擊異議，除逮捕多位改革派人士，伊朗女權倡議者、2023年諾貝爾 和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），也再遭判刑七年半。美聯社報導，這顯示伊朗與美國重啟核談判之際，正強化打壓反對當局1月血腥鎮壓示威潮的聲音。

穆哈瑪迪因公開譴責一位名為阿里科迪的律師死因可疑，去年12月12日遭逮捕。阿里科迪生前代理多起敏感案件，包括為2022年伊朗抗議人士辯護，去年12月5日被發現死亡。穆哈瑪迪已關押在麥什赫德的拘留中心，這次課刑包括因「聚眾和共謀危害國家安全」遭判六年、「反政府宣傳」遭判一年半。

此外，代表伊朗27個改革派系的組織「改革派戰線」領袖曼蘇里，已遭向伊朗最高領袖哈米尼負責的伊斯蘭革命衛隊逮捕。曼蘇里曾經為近期示威者喪命深表哀悼。

另一位該組織高層阿斯加扎德，以及改革派前總統哈塔米任內的副外交部長阿米納札德，同樣被捕。英國衛報9日報導，這似乎是對不隸屬政府的改革派要角決定性圍捕。

曼蘇里上周曾發聲明說，絕不允許示威死者鮮血被遺忘，也絕不允許相關真相沉沒，「追求權利、努力釐清真相是我們作為人的責任。對那些殘忍且肆意將這片土地的青年拖入塵土和血泊中的暴徒，我們由衷表示厭惡與憤怒」。

曼蘇里被捕前，另有四位伊朗維權人士被捕，包括拉巴尼、莫梅尼、馬默迪安，以及改革派前總理墨沙維的資深顧問貝赫扎迪安─內賈德。其中，馬默迪安是奧斯卡獎 提名電影「只是一場意外」（暫譯）的共同編劇。

上述四人曾都簽署一份多位知名社運人士支持的聲明，要求舉行自由透明的全民公投，在伊朗建立新的民主政府，還批評「大規模屠殺勇敢抗議非法體制、追求正義的人士，是國家所犯具組織性的危害人類罪」。

伊朗國營的伊朗通訊社報導，當地檢方一份聲明指稱，四人遭逮、多人被傳喚，理由是這些人在美國與猶太復國主義政權（以色列）軍事威脅之際，籌組並領導擾亂伊朗政治和社會形勢的活動。伊朗司法首長艾杰也為當局行為辯護說，在伊朗國內發表反伊朗言論的人，是與美、以沆瀣一氣，這些人恐付出代價。

總部在布魯塞爾的智庫國際危機組織伊朗問題專家瓦艾斯說，伊朗政權殘暴鎮壓街頭抗議，使其噤若寒蟬後，就將注意轉向內部鎖定「忠誠的反對派」。