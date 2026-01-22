我的頻道

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

想買房可考慮聯排住宅 但建議避開舊金山等6個城市

川普推新加薩重建計畫 當地空襲衝突仍未止

中央社22日即時報導
加薩走廊衛生官員表示，以色列今天對該地區發動的空襲造成5人死亡。(路透)
加薩走廊衛生官員表示，以色列今天對該地區發動的空襲造成5人死亡。(路透)

美國今天宣布「新加薩」計畫，將從零開始重建當地，包括住宅高樓、資料中心與海濱度假村，這是總統川普推動以哈停火的一環。停火協議先前因多次違規而受挫。

路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）衛生官員表示，以色列今天對該地區發動的空襲造成5人死亡。以色列方面尚未立即對此次暴力事件置評，這也是去年10月停火協議再度出現裂痕的最新一例。

川普已將這項停火協議延伸為一項更廣泛的「和平理事會」（Board of Peace）倡議，目標是解決世界各地的衝突。

川普今天在瑞士達沃斯（Davos）主持和平理事會的簽署儀式後，邀請他的女婿庫許納（Jared Kushner）發表加薩開發計畫。加薩境內人口稠密的城鎮在歷經2年戰爭後，如今已成廢墟。

庫許納在達沃斯向觀眾分享川普早期對重建加薩的構想時表示：「一開始，我們曾考慮建立一個自由區和哈瑪斯區。」目前加薩近200萬的人口都在境內流離失所。

「後來我們想，管他的，不如直接以『翻天覆地的成功』為前提來擬定計畫。」

庫許納向觀眾展示投影片，內容描繪他所稱的「新加薩」總體規劃藍圖，並以不同顏色標示，清楚劃分出住宅開發區、資料中心以及工業園區。

投影片中還包含一張地中海海岸線的示意圖，畫面中高樓林立、燈火璀璨，風格宛如杜拜或新加坡。這份藍圖提議，重建工作將自南部的拉法（Rafah）開始，該地區目前完全被以色列軍方控制。

然而，這些方案並未提及關鍵問題，例如產權歸屬，以及對在戰爭中失去家園、事業與生計的巴勒斯坦人應如何補償，也未說明重建期間流離失所的巴勒斯坦人該棲身何處。

庫許納未說明重建資金的來源，而這項工程首先需清除估計約6800萬噸的瓦礫與戰後殘骸。

