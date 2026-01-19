我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

美情報：伊朗準備襲擊美軍基地 伊朗否認：攻擊哈米尼視同宣戰

編譯中心╱綜合18日電
伊朗當局確認，在這波抗議活動中至少已有5000人喪生，圖為8日在德黑蘭街上抗議的示威民眾。(路透)
伊朗當局確認，在這波抗議活動中至少已有5000人喪生，圖為8日在德黑蘭街上抗議的示威民眾。(路透)

美伊緊張情勢再度升高，伊朗異議媒體、總部在倫敦的「伊朗國際」電視台報導，美國國務院波斯語Ｘ社群帳號 17日發文，稱收到情報顯示伊朗計畫攻擊美國在中東的基地，警告若遇襲將以「非常強大的武力回應」。對此，伊朗外交部17日嚴正否認，並反控華府在當地挑起區域不安。伊朗總統也警告，任何針對該國最高領袖哈米尼的攻擊都將視同宣戰。

美國國務院波斯語官方Ｘ帳號同時援引美國總統川普的公開說法，重申「所有選項都仍在檯面上」，並以強硬語氣警告德黑蘭，若採取任何行動，將面臨難以承受的後果，直言伊朗「不要跟川普總統玩火」。相關言論迅速引發國際社會關注，也使原本緊繃的中東安全情勢再添變數。

對此，伊朗外交部發言人貝卡伊17日嚴正否認美方指控，反批華府藉由散布威脅論述，持續在地區製造不安與動盪。他表示，伊朗的防務部署純屬防禦性質，目的是捍衛國家主權與安全，但也警告，任何敵對行動都將遭到「果斷而有力的回應」。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）18日進一步表態，指出任何針對最高領袖哈米尼的攻擊，都等同於對伊朗民族全面宣戰。他在社群平台發文，強調德黑蘭將對「任何不公義的侵犯」作出嚴厲回應，相關談話被視為回應川普日前暗示伊朗「是時候尋找新領袖」的言論。

與此同時，伊朗國內局勢依然動盪。路透引述地方官員說法指出，近期席捲全國的抗議行動，已造成至少5000人死亡，其中約500人為安全部隊成員。官員指，死傷最嚴重地區集中在伊朗西北部庫德族聚居地，當局並將動亂歸咎於「恐怖分子」及境外勢力介入。

伊朗司法部門18日暗示，先前暫停的死刑判決仍可能恢復執行。司法部發言人指出，部分被定性為「與真主為敵」的案件，依法屬最嚴重罪行，可判處死刑。內外交迫之下，伊朗未來走向與美伊衝突是否升級，仍有待密切觀察。

全球多國18日串聯聲援伊朗全國抗議活動，一名男子在英國倫敦遊行中高舉標語。(路透...
全球多國18日串聯聲援伊朗全國抗議活動，一名男子在英國倫敦遊行中高舉標語。(路透)

伊朗 川普 國務院

上一則

馬克宏的反脅迫工具是什麼？被稱「貿易火箭筒」擁核彈級威力

下一則

川普笑格陵蘭靠雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒駁：訓練媲美海豹部隊

延伸閱讀

伊朗：攻擊最高領袖視同宣戰 暗示仍可能執行處決

伊朗：攻擊最高領袖視同宣戰 暗示仍可能執行處決
「是時候找伊朗新領導人」 川普籲結束哈米尼37年統治

「是時候找伊朗新領導人」 川普籲結束哈米尼37年統治
伊朗最高領袖：徹底擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

伊朗最高領袖：徹底擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責
伊朗示威恐2萬死 川普鼓勵「愛國者接管機構」：援助在路上

伊朗示威恐2萬死 川普鼓勵「愛國者接管機構」：援助在路上

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
在伊朗德黑蘭，許多哀悼者11日抬著棺木，為在抗議活動中喪命的安全部隊成員及平民舉行葬禮遊行。路透

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

2026-01-12 13:56

超人氣

更多 >