美情報：伊朗準備襲擊美軍基地 伊朗否認：攻擊哈米尼視同宣戰

伊朗當局確認，在這波抗議活動中至少已有5000人喪生，圖為8日在德黑蘭街上抗議的示威民眾。(路透)

美伊緊張情勢再度升高，伊朗 異議媒體、總部在倫敦的「伊朗國際」電視台報導，美國國務院 波斯語Ｘ社群帳號 17日發文，稱收到情報顯示伊朗計畫攻擊美國在中東的基地，警告若遇襲將以「非常強大的武力回應」。對此，伊朗外交部17日嚴正否認，並反控華府在當地挑起區域不安。伊朗總統也警告，任何針對該國最高領袖哈米尼的攻擊都將視同宣戰。

美國國務院波斯語官方Ｘ帳號同時援引美國總統川普 的公開說法，重申「所有選項都仍在檯面上」，並以強硬語氣警告德黑蘭，若採取任何行動，將面臨難以承受的後果，直言伊朗「不要跟川普總統玩火」。相關言論迅速引發國際社會關注，也使原本緊繃的中東安全情勢再添變數。

對此，伊朗外交部發言人貝卡伊17日嚴正否認美方指控，反批華府藉由散布威脅論述，持續在地區製造不安與動盪。他表示，伊朗的防務部署純屬防禦性質，目的是捍衛國家主權與安全，但也警告，任何敵對行動都將遭到「果斷而有力的回應」。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）18日進一步表態，指出任何針對最高領袖哈米尼的攻擊，都等同於對伊朗民族全面宣戰。他在社群平台發文，強調德黑蘭將對「任何不公義的侵犯」作出嚴厲回應，相關談話被視為回應川普日前暗示伊朗「是時候尋找新領袖」的言論。

與此同時，伊朗國內局勢依然動盪。路透引述地方官員說法指出，近期席捲全國的抗議行動，已造成至少5000人死亡，其中約500人為安全部隊成員。官員指，死傷最嚴重地區集中在伊朗西北部庫德族聚居地，當局並將動亂歸咎於「恐怖分子」及境外勢力介入。