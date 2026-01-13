「伊朗未弱到美軍出動一擊就垮」 傳以阿官員建議川普暫緩行動

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
伊朗一名婦女13日穿過首都德黑蘭革命廣場附近一條馬路，廣告看板上寫著「伊朗是我們的祖國」。(歐新社)
伊朗一名婦女13日穿過首都德黑蘭革命廣場附近一條馬路，廣告看板上寫著「伊朗是我們的祖國」。(歐新社)

美國國家廣播公司新聞（NBC News）13日獨家報導，根據前、現任美國與阿拉伯國家官員，以及一名熟悉以色列領導層思維的知情人士說法，以色列和阿拉伯官員近日告訴川普政府，他們認為伊朗政權可能尚未被削弱到美軍打擊足以成為致命一擊的程度。

消息人士表示，美國總統川普正在考慮採取軍事行動，以回應伊朗政權對抗議者的致命鎮壓，但以色列和阿拉伯官員已建議暫緩大規模襲擊，其中一些人更傾向於等到德黑蘭當局承受更大壓力後再行動。他們也指出，伊朗局勢正迅速發展，政權的穩定性可能在短時間內出現變化。

一名阿拉伯官員表示，區域國家目前對美國打擊伊朗「態度冷淡」。另一名官員則擔憂，「以色列或美國的任何攻擊或升級行動都會團結伊朗人」，並指出美以兩國2025年6月發動襲擊後，伊朗出現了團結一致對外的「聚旗效應」。

前、現任美國官員及熟悉以色列領導層思維的人士透露，以色列官員已告知美方，雖然他們全力支持伊朗政權更迭，以及美國促成此一目標的努力，但也擔心此時的外部軍事干預，可能無法完成抗議者已經開始的任務。

以方還建議，美方可採取其他類型的行動，將重點放在破壞伊朗政權穩定並支持抗議者，或許有助於進一步削弱政權，直到日後更大規模的打擊能發揮決定性作用。

報導指出，這些圍繞美國政治與軍事領導層的私下討論，凸顯川普在權衡是否對伊朗採取行動時所面臨的高度複雜局勢。以色列駐美大使館發言人拒絕對此發表評論。一名白宮官員則在聲明中表示，川普擁有應對伊朗局勢的所有選項，並將聽取各方意見後，做出他認為最好的決定。該名官員並補充指出，川普「言出必行」。

