「伊朗未弱到美軍出動一擊就垮」 傳以阿官員建議川普暫緩行動

伊朗一名婦女13日穿過首都德黑蘭革命廣場附近一條馬路，廣告看板上寫著「伊朗是我們的祖國」。(歐新社)

美國國家廣播公司新聞（NBC News）13日獨家報導，根據前、現任美國與阿拉伯國家官員，以及一名熟悉以色列 領導層思維的知情人士說法，以色列和阿拉伯官員近日告訴川普 政府，他們認為伊朗 政權可能尚未被削弱到美軍打擊足以成為致命一擊的程度。

消息人士表示，美國總統川普正在考慮採取軍事行動，以回應伊朗政權對抗議者的致命鎮壓，但以色列和阿拉伯官員已建議暫緩大規模襲擊，其中一些人更傾向於等到德黑蘭當局承受更大壓力後再行動。他們也指出，伊朗局勢正迅速發展，政權的穩定性可能在短時間內出現變化。

一名阿拉伯官員表示，區域國家目前對美國打擊伊朗「態度冷淡」。另一名官員則擔憂，「以色列或美國的任何攻擊或升級行動都會團結伊朗人」，並指出美以兩國2025年6月發動襲擊後，伊朗出現了團結一致對外的「聚旗效應」。

前、現任美國官員及熟悉以色列領導層思維的人士透露，以色列官員已告知美方，雖然他們全力支持伊朗政權更迭，以及美國促成此一目標的努力，但也擔心此時的外部軍事干預，可能無法完成抗議者已經開始的任務。

以方還建議，美方可採取其他類型的行動，將重點放在破壞伊朗政權穩定並支持抗議者，或許有助於進一步削弱政權，直到日後更大規模的打擊能發揮決定性作用。

報導指出，這些圍繞美國政治與軍事領導層的私下討論，凸顯川普在權衡是否對伊朗採取行動時所面臨的高度複雜局勢。以色列駐美大使館發言人拒絕對此發表評論。一名白宮官員則在聲明中表示，川普擁有應對伊朗局勢的所有選項，並將聽取各方意見後，做出他認為最好的決定。該名官員並補充指出，川普「言出必行」。