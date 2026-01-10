伊朗示威抗議已62死 全國斷網 鎮壓埋伏筆

伊朗的示威抗議持續升溫，至少已有62人喪生。（路透）

從12月底開始，伊朗 由於經濟不振而出現群眾抗議，到現在演變成多年以來規模最大的反政府抗爭，示威行動蔓延到全國31省，至少已有62人喪生。德黑蘭暗示安全部隊可能將鎮壓示威群眾，川普 總統則對抗議群眾表示支持，並稱若有和平抗議者遇害，美國必定對伊朗發動攻擊。

美聯社分析，美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)之後，川普對伊朗的警告更顯重要。受到網路中斷影響，12月28日以來示威抗爭活動全貌如何，外界無法立即得知。

川普：若殺和平示威者將回擊 哈米尼：不會屈服

伊朗最高領導人哈米尼強調，他不會向美國或是示威者低頭。（路透）

對於川普批評「雙手沾滿伊朗人的血」，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)予以駁斥。伊朗國營電視台播放的新聞畫面裡，哈米尼支持者高喊「美國去死」。

86歲的哈米尼在德黑蘭寓所對群眾發表談話時說，抗議群眾破壞自己的街道，「只為了討好美國總統」。哈米尼說，抗議群眾想取悅川普，因為川普曾說會來馳援，「其實他應該管好自己的國家才是」。

哈米尼在電視演說也表示，伊朗「不會屈服」。

總部位於美國的「人權運動人士通訊社」(Human Rights Activists News Agency)指出，示威引發的暴力事件至少造成62人死亡，2300多人遭到拘留。

「華盛頓近東政策研究所」(Washington Institute for Near East Policy)資深研究員戴格瑞斯(Holly Dagres)指出，前王儲芮沙．巴勒維(Reza Pahlavi)呼籲伊朗民眾8日、9日晚間8時走上街頭的號召，改變了抗議行動的潮流。戴格瑞斯說，從社群媒體發文來看，顯然伊朗民眾響應呼籲，對於抗爭嚴肅以對，希望能推翻伊斯蘭共和國。

戴格瑞斯指出：「這正是網路被切斷的原因，因為要避免世界看到這些抗議行動。不幸的是，切斷網路可能也是為安全部隊屠殺抗議群眾提供掩護。」

隨著制裁加劇、12日戰爭後伊朗陷入掙扎，伊朗貨幣里亞爾(rial)12月崩盤，跌到1美元兌換140萬里亞爾。

川普在8日播出的保守派電台主持人修伊特(Hugh Hewitt)節目專訪中，被問到是否將與巴勒維見面時語帶保留，僅表示「不確定現階段以總統身分見面是否合適」。

川普8日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時也說，哈米尼可能想離開伊朗。川普說，伊朗情勢變得非常糟糕，哈米尼正在設法脫身。

本周稍早，情報界消息人士透露，根據美國情報單位評估，目前示威抗議的規模還沒有大到足以威脅哈米尼政權。

華府智庫「中東研究所」(Middle East Institute)伊朗計畫主任瓦坦卡(Alex Vatanka)說，川普似乎在觀望抗爭能否動搖伊朗執政當局神職人員，然後決定是否兌現威脅承諾出手介入。