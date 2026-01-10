我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地產華商詐騙案 紐約州高院判賠償20移民家庭逾420萬

「金球獎之夜」海倫米蘭、潔西卡派克分別獲頒榮譽獎

伊朗示威抗議已62死 全國斷網 鎮壓埋伏筆

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗的示威抗議持續升溫，至少已有62人喪生。（路透）
伊朗的示威抗議持續升溫，至少已有62人喪生。（路透）

從12月底開始，伊朗由於經濟不振而出現群眾抗議，到現在演變成多年以來規模最大的反政府抗爭，示威行動蔓延到全國31省，至少已有62人喪生。德黑蘭暗示安全部隊可能將鎮壓示威群眾，川普總統則對抗議群眾表示支持，並稱若有和平抗議者遇害，美國必定對伊朗發動攻擊。

美聯社分析，美軍活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，川普對伊朗的警告更顯重要。受到網路中斷影響，12月28日以來示威抗爭活動全貌如何，外界無法立即得知。

川普：若殺和平示威者將回擊 哈米尼：不會屈服

伊朗最高領導人哈米尼強調，他不會向美國或是示威者低頭。（路透）
伊朗最高領導人哈米尼強調，他不會向美國或是示威者低頭。（路透）

對於川普批評「雙手沾滿伊朗人的血」，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)予以駁斥。伊朗國營電視台播放的新聞畫面裡，哈米尼支持者高喊「美國去死」。

86歲的哈米尼在德黑蘭寓所對群眾發表談話時說，抗議群眾破壞自己的街道，「只為了討好美國總統」。哈米尼說，抗議群眾想取悅川普，因為川普曾說會來馳援，「其實他應該管好自己的國家才是」。

哈米尼在電視演說也表示，伊朗「不會屈服」。

總部位於美國的「人權運動人士通訊社」(Human Rights Activists News Agency)指出，示威引發的暴力事件至少造成62人死亡，2300多人遭到拘留。

「華盛頓近東政策研究所」(Washington Institute for Near East Policy)資深研究員戴格瑞斯(Holly Dagres)指出，前王儲芮沙．巴勒維(Reza Pahlavi)呼籲伊朗民眾8日、9日晚間8時走上街頭的號召，改變了抗議行動的潮流。戴格瑞斯說，從社群媒體發文來看，顯然伊朗民眾響應呼籲，對於抗爭嚴肅以對，希望能推翻伊斯蘭共和國。

戴格瑞斯指出：「這正是網路被切斷的原因，因為要避免世界看到這些抗議行動。不幸的是，切斷網路可能也是為安全部隊屠殺抗議群眾提供掩護。」

隨著制裁加劇、12日戰爭後伊朗陷入掙扎，伊朗貨幣里亞爾(rial)12月崩盤，跌到1美元兌換140萬里亞爾。

川普在8日播出的保守派電台主持人修伊特(Hugh Hewitt)節目專訪中，被問到是否將與巴勒維見面時語帶保留，僅表示「不確定現階段以總統身分見面是否合適」。

川普8日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時也說，哈米尼可能想離開伊朗。川普說，伊朗情勢變得非常糟糕，哈米尼正在設法脫身。

本周稍早，情報界消息人士透露，根據美國情報單位評估，目前示威抗議的規模還沒有大到足以威脅哈米尼政權。

華府智庫「中東研究所」(Middle East Institute)伊朗計畫主任瓦坦卡(Alex Vatanka)說，川普似乎在觀望抗爭能否動搖伊朗執政當局神職人員，然後決定是否兌現威脅承諾出手介入。

伊朗 川普 馬杜洛

上一則

「見面吧，波在明與波正恩」李在明貼企鵝照示好金正恩

下一則

狠批川普外交政策摧毀秩序 德國總統：勿讓世界淪賊窩

延伸閱讀

川普喊話投資委內瑞拉石油 油商CEO潑冷水

川普喊話投資委內瑞拉石油 油商CEO潑冷水
川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂

川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂
伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了

伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了
「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統

「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業