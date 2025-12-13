我的頻道

今年雜訊多 華爾街對哪些市場趨勢看走眼？

美軍敘利亞遇襲3死 川普揚言報復伊斯蘭國

以色列稱擊斃哈瑪斯指揮官 10月停火來最重大刺殺

中央社開羅/耶路撒冷13日綜合外電報導
加薩市一輛汽車被以色列用無人機空襲摧毀。以色列軍方表示，該次行動鎖定並擊中了一名位於加薩市地區的哈瑪斯關鍵恐怖分子。(歐新社)
以色列軍方表示，以軍今天在加薩市襲擊車輛時擊斃巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的高階指揮官薩伊德。這是加薩停火協議今年10月生效以來，最重大的哈瑪斯高層遇刺事件。

路透報導，薩伊德（Raed Saed）是2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲以色列的策畫者之一。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）透過聯合聲明指出，針對薩伊德的行動是在回應哈瑪斯今天稍早發動攻擊，其爆炸裝置導致兩名以國軍人受傷。

根據加薩走廊（Gaza Strip）衛生當局，加薩市（Gaza City）車輛遇襲造成5人死亡，至少25人受傷。哈瑪斯或當地醫護人員目前未證實薩伊德是否也是死者之一。

一名以色列軍方官員稱薩伊德是哈瑪斯高層成員，協助建立並推動哈瑪斯的武器製造網絡。

這名官員說道：「他近幾個月來致力重建哈瑪斯的軍力和武器生產能力，顯然違反停火協議。」

哈瑪斯消息人士也表示，薩伊德是該組織武裝部隊的第二把交椅。

哈瑪斯發布聲明譴責這起攻擊事件違反停火協議，但未說明薩伊德是否有受傷，也沒有揚言採取報復行動。

哈瑪斯 加薩 以色列

