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矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

以伊交火 德總理語出驚人：感謝以色列為西方做骯髒事

編譯中心／綜合18日電
德國總理梅爾茨17日語出驚人表示，伊朗透過襲擊、謀殺和屠殺，以及支持真主黨和哈馬斯，為世界帶來了死亡和破壞，他感謝以色列為西方做「骯髒事」。(路透)
德國總理梅爾茨17日語出驚人表示，伊朗透過襲擊、謀殺和屠殺，以及支持真主黨和哈馬斯，為世界帶來了死亡和破壞，他感謝以色列為西方做「骯髒事」。(路透)

以色列伊朗空戰進入第6天，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）17日公開表示支持以色列對伊朗發動攻擊，指以色列正在為西方國家做「骯髒事」（指清理門戶」），還致敬以色列政府及軍隊；由於以伊衝突持續升溫，美駐以大使館正「著手安排撤離航班和遊輪離境」，以幫助希望離開以色列的美國公民

德媒報導，梅爾茨說：「我對以色列軍隊和以色列領導人有勇氣挺身而出、採取必要行動，表達最崇高的敬意。」他稱，如果以色列沒有這麼做，在未來數個月，甚至數年內，這個擁有核武的政權將持續實施恐怖統治。

梅爾茨強調，如果伊朗願意重新回到談判桌，就不需要採取進一步軍事行動，決定權在伊朗政府手中，「如果他們不準備恢復談判，那麼以色列將戰鬥到底」。

梅爾茨表示，伊朗領導階層藉由發動襲擊、進行暗殺和屠殺等行動，以及支持真主黨和哈瑪斯等組織，為全球帶來破壞和死亡；倘若沒有德黑蘭當局力挺，激進的伊斯蘭組織哈瑪斯於2023年10月7日對以色列所發動的攻擊事件就不可能發生。

中央社引述法新社報導，，以伊衝突導致航班取消，估計最多有15萬名以色列公民因此滯留海外。以色列機場當局指出，搭載受困海外以色列公民的首個航班18日降落特拉維夫東南郊班古里昂機場；這項由國營以色列航空執行的任務，將以色列公民從賽普勒斯拉納卡（Larnaca）接回。

以色列交通部長芮格夫（Miri Regev）17日表示，估計有10萬至15萬名以色列公民因此滯留海外。

交通部表示，以色列所有商業飛機都已撤離出境，以避免在戰火中受損。

上周暫停航班的以色列航空指出，自18日起啟動「救援航班」，飛機將從拉納卡、雅典、羅馬、米蘭和巴黎等地起飛。

以色列廉價航空阿基亞航空公司（Arkia）也宣布本周將以特別航班接以色列公民回國。

另一方面，美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）18日表示，在社群媒體X發文：「緊急通知！欲離開以色列的美國公民請注意，美國駐以色列大使館正著手安排撤離航班與郵輪離境。請務必登記加入智慧旅客註冊計畫（Smart Traveler Enrollment Program），以便接收最新通知與指示。」

在以、伊持續交火之際，美國國務院數天前曾調升以色列的旅行建議警示等級至最高第4級，示警美國國民不要前往當地。

在以色列特拉維夫，民眾19日坐在被哈瑪斯綁架的以色列人質照片旁，躲避伊朗即將發動...
在以色列特拉維夫，民眾19日坐在被哈瑪斯綁架的以色列人質照片旁，躲避伊朗即將發動襲擊的空襲警報。(美聯社)

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