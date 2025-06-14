伊朗認了第3座核設施 聯合國恐恢復制裁

美伊核談判不順，伊朗稍早還宣布第三座鈾濃縮廠成立。圖為伊朗總統裴澤斯基安（右二）視察核設施，他聲稱要讓以色列對發起攻擊「後悔」。（美聯社）

聯合國 核能監督機構國際原子能總署(IAEA)理事會，12日宣布正式認定伊朗 違反核不擴散義務。這是20年來IAEA首次因伊朗不遵守協議譴責伊朗，伊朗與聯合國的緊張局勢因此加劇，也可能促使聯合國今年稍後恢復制裁伊朗。伊朗對此譴責感到憤怒，表示將採取核武升級等措施做為回應，並稱伊朗已建成並將啟動第三個濃縮鈾設施。

IAEA理事會由35國組成；出席閉門會議的外交官表示，美國、英國、法國和德國提交譴責伊朗決議案，理事會通過該決議時，有19國贊成，11國棄權，俄羅斯、中國和布吉納法索3國反對，2國未投票 。

在此項重大決議案通過之際，川普總統則警告華府不會讓伊朗擁核。IAEA理事會譴責伊朗幾小時後，以色列宣布攻擊伊朗核子目標。

路透報導，該決議宣稱，IAEA在5月31日向成員國發布了嚴厲報告，指伊朗違反核不擴散義務，「伊朗自2019年以來多次未能履行其義務，未就伊朗境內多個未申報地點的未申報核材料和活動向IAEA提供充分且及時的合作；伊朗並未依據其與原子能機構簽訂的『保障監督協定』（Safeguards Agreement ），遵守規定義務」。

美國情報機構和IAEA一直認為伊朗暗中進行核武計畫，該計畫在2003年停止，但試驗仍繼續多年。IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）本周表示，IAEA調查結果與此看法一致。

伊朗否認尋求發展核武。伊朗外交部和伊朗原子能組織在回應IAEA理事會譴責的聯合聲明中表示：「伊朗別無選擇，只能對這項政治決議作出回應。」

伊朗原子能組織發言人卡馬爾萬迪（Behrouz Kamalvandi ）表示，該機構已立即通知IAEA伊朗將採取的行動，「其中一項是啟動第三個鈾濃縮設施」。伊朗原子能組織負責人埃斯拉米（Mohammad Eslami）後來描述該設施「已建成、準備好，位於一個安全無敵的所在」。