WSJ：以色列癱瘓伊朗 手段像對付哈瑪斯、真主黨

以色列內唐亞胡指出，只要目標未達成，還會持續對伊朗發動攻擊。（路透）

伊朗 「伊斯蘭革命衛隊」(Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC)指揮官沙拉米(Hossein Salami)12日才說已做好準備面對以色列 任何攻擊，到了13日早晨就在以軍空襲行動遭到殲滅。華爾街 日報(WSJ)分析，以色列發動這波行動目的不只在於摧毀伊朗發展核武的能力，還要確認在政治、軍事層面雙雙造成重擊，讓伊朗決策階層陷入癱瘓，類似以色列先前對付哈瑪斯組織(Hamas)和真主黨(Hamas)的手段。

以色列方面表示，對伊朗發動攻擊的最初幾個小時，幾名伊朗軍方領袖就已喪生，包括「伊斯蘭革命衛隊」資深成員與伊朗空軍高層官員。以軍目標在於中斷伊朗軍方指揮鏈，孤立伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，並讓伊朗在接下來受到更多攻擊時難以防衛。

伊朗革命隊指揮沙拉米 (路透)

伊朗武裝部隊參謀長巴格瑞。（路透）

以色列軍方表示，這次行動對伊朗納坦茲(Natanz)主要核子設施造成重創，也對伊朗空中防禦設備及部分飛彈設備造成衝擊。伊朗全國各地都受到空襲，包括許多伊朗精英階級居助的德黑蘭北部小型社區。伊朗官方媒體報導，至少5名伊朗核子科學家遇襲身亡。

以軍13日清晨出動數百架次戰機完成五波空襲，下午又恢復攻擊。一名以色列資深官員說，根據擬訂計畫，空襲仍將持續兩周，以逼迫伊朗政權願意談判為止，或讓伊朗在連續攻擊之下喪失作戰能力。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)13日對人民發表影片談話說，以色列面臨生存威脅(existential threat)，已對伊朗核子設施發動攻擊。他說，這場戰爭將會持續下去，「需要打幾天，就打幾天」。

內唐亞胡證實，以軍攻擊伊朗位於納坦茲的濃縮鈾主要設施，摧毀伊朗彈道導彈能力，消滅伊朗首席核子科學家。他說：「我們針對伊朗核濃縮計畫直搗黃龍，鎖定負責炸彈計畫的頂尖科學家，擊中伊朗彈道飛彈計畫核心。