哈瑪斯反擊朝以色列發射3枚火箭彈 未釀傷亡

以色列本周恢復對加薩的軍事攻擊，結束為期2個月的停火，造成至少500人死亡。(新華社)

以色列 本周恢復對加薩 的軍事攻擊，結束為期2個月的停火，造成至少500人死亡。作為回應，哈瑪斯 20日首次向以色列發動火箭彈攻擊，標誌衝突進一步升級。

CNN報導，以色列18日重啟軍事行動，先對加薩發動密集空襲，隨後在19日展開地面攻勢，對加薩走廊中部和南部進行有針對性的地面行動，封鎖加薩的主要南北通道。

加薩衛生部回報，自新一輪攻勢開始以來，巴勒斯坦已有504人喪命，其中包括近200名兒童。

哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）20日表示，他們朝特拉維夫發射多枚M90火箭彈，以回應以色列對加薩平民的「屠殺」。

以色列國防軍也證實，有3枚火箭彈由加薩地區發射，其中1枚被以軍成功攔截，另外2枚則落在特拉維夫空曠地區，並未造成人員傷亡。

這是哈瑪斯自以哈簽訂停火協議以來，首次發動的火箭彈攻擊。與此同時，葉門激進組織「青年運動」也以聲援哈瑪斯為名，向以色列發射1枚彈道飛彈，但被以軍成功攔截。

對於停火協議的破壞，以哈雙方都歸咎於對方，以色列聲稱哈瑪斯拒絕接受修改之後的停火條款，哈瑪斯則表示以色列總理內唐亞胡單方面破壞停火，使人質置於「命運未卜」的險境之中。