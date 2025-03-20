停火協議破裂…以色列施壓哈瑪斯 恢復對加薩地面進攻

以色列19日恢復由陸路進攻加薩走廊中、南部，原本與巴勒斯坦哈瑪斯好戰組織之間達成的停火協議因此破裂。(路透)

以色列軍方19日表示，已恢復由陸路進攻加薩 走廊中、南部，原本與巴勒斯坦哈瑪斯 (Hamas)好戰組織之間達成的停火協議因此破裂；以國譴責哈瑪斯用巴勒斯坦平民當人肉盾牌，哈瑪斯否認有此舉動，並譴責以軍無差別轟炸。

今日美國報(USA Today)報導，18日以色列國防部先行空襲加薩中、南部，當地衛生工作者表示，400多名巴勒斯坦人因此喪生。以軍表示這次作戰擴大對「內特扎里姆走廊」(Netzarim corridor)的控制，該地把加薩一分為二；軍事策略在南、北加薩走廊之間，打造出緩衝地帶。

紐約時報報導，以軍雖恢復陸路進攻，但打擊強度未如與哈瑪斯組織交戰那15個月，不算全面進攻；哈瑪斯並未以軍事回應19日以軍的攻勢，只表示己方加薩高層至少五人被殺害。

究竟有多少以色列部隊已部署到沿內特扎里姆走廊的部分地區，以及此次進攻是否代表地面攻勢將持續進行，目前都不清楚。但以國高層逐步升高攻勢，顯然是想逼迫哈瑪斯接受妥協方案中，更有利於以國的條件，釋放59名仍被劫持在加薩的以國人質。外界相信人質還活著的僅有24名。

以國官員指出，除非哈瑪斯組織屈服，不然以軍準備繼續升高施壓。以國國防部長卡茲(Israel Katz)19日威脅說，可能再次下令巴勒斯坦人離開即將成為交戰地帶的加薩部分地區。

卡茲表示，接下來軍事行動會強硬得多，哈瑪斯組織將付出代價。

但軍事分析專家表示，以軍升高施壓，能否強迫哈瑪斯在短期內就改變停火談判的立場，尚無法得知。哈瑪斯已誓言，以國透過戰爭及破壞無法達成其目的。

控制住內特扎里姆走廊，以軍便能阻止數十萬被迫遷到加薩南部的巴人重返他們在北部的家園。截至19日，至少沿海岸的一條內特扎里姆走廊路徑，沒在以軍控制之下，讓巴人仍得以在當地走動。