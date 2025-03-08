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阿塞德倒台3個月 土耳其境內逾13萬敘利亞人返國

編譯中心／綜合7日電
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敘利亞安全部隊在敘利亞西北部拉塔基亞（Latakia）的塔爾圖斯高速公路上，隨著政府軍開始鎮壓武裝抵抗，在過去24小時裡，拉塔基亞和塔爾圖斯爆發了激烈衝突。 （新華社）
敘利亞安全部隊在敘利亞西北部拉塔基亞（Latakia）的塔爾圖斯高速公路上，隨著政府軍開始鎮壓武裝抵抗，在過去24小時裡，拉塔基亞和塔爾圖斯爆發了激烈衝突。 （新華社）

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）6日說，敘利亞強人巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）被推翻後的3個月內，土耳其境內有超過13萬3000名敘利亞人已經返回敘國。

厄多安表示：「從去年12月8日以來，已有超過13萬3000名敘利亞人自願返鄉。隨著敘利亞局勢穩定，這項數據還會攀升。我們不會強迫任何人，但如果我們的兄弟姐妹願意返鄉，我們將協助促成這段旅程。」

中央社引述法新社報導，敘利亞內戰於2011年爆發後，土耳其已經收容近300萬名逃出敘國的難民。

土耳其內政部提到，在土國境內的敘利亞難民，約有124萬人來自敘國西北部阿勒波（Aleppo）地區。

聯合國2月18日指出，估計已有100多萬人返回敘利亞的家園，其中80多萬人是境內流離失所者，另有28萬人是從國外返回。

另據關注敘利亞局勢的敘利亞人權瞭望台（SOHR）表示，效忠垮台前阿塞德的武裝分子，在敘利亞濱海一帶襲擊哨所與政府安全部隊交火，造成70多人死亡、數十人受傷及被俘。

敘利亞人權瞭望台稍早時表示，親阿塞德的武裝分子擊斃16名新政府安全部隊人員，但本身也有28人陣亡，另有平民4人罹難。

雙方在敘國地中海沿海省分拉塔基亞（Latakia）交戰；拉塔基亞是阿塞德所屬阿拉維派（Alawite）的大本營。在敘國居少數的阿拉維派是伊斯蘭什葉派分支，過去是支撐阿塞德在位的一大力量。

路透報導，這次交戰是沙姆解放組織（HTS）去年推翻阿塞德上台以來所遭遇的最嚴重攻擊，也代表阿塞德所屬阿拉維派老巢的敘國沿海地區，緊張局勢急劇升溫，對當前正努力控制國家局面的臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）帶來重大安全挑戰。

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