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哈瑪斯高層悔稱「若知災難性後果 不會支持攻擊以色列」

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哈瑪斯高層悔稱「若知災難性後果 不會支持攻擊以色列」

中央社／紐約25日綜合外電報導
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哈瑪斯駐卡達的外交關係辦公室首長馬佐克（Mousa Abu Marzouk）接受訪問時指出，要是知道這次襲擊會給加薩帶來如此災難性的後果，他就「不可能」支持這場行動。(歐新社)
哈瑪斯駐卡達的外交關係辦公室首長馬佐克（Mousa Abu Marzouk）接受訪問時指出，要是知道這次襲擊會給加薩帶來如此災難性的後果，他就「不可能」支持這場行動。(歐新社)

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯外交關係辦公室首長馬佐克（Mousa Abu Marzouk）25表示，要是知道攻擊以色列會讓加薩陷入如此嚴重的災難，他就不會支持這場行動。

連月來，哈瑪斯（Hamas）高層都在為2023年10月7日對以色列發動攻擊的決定做出辯護，即使這場行動引發以色列毀滅性攻勢，造成加薩數以萬計巴勒斯坦人喪命，大片地區都淪為廢墟。

哈瑪斯宣布「戰勝」以色列，部分哈瑪斯官員矢言，他們的戰士將在未來繼續執行更多類似2024年10月7日的攻擊行動。但如今，哈瑪斯一名高官公開對這次襲擊行動表達保留立場。

這場襲擊引發嚴重人道危機，造成近200萬人流離失所，並導致糧食和醫療照護資源嚴重短缺。

哈瑪斯駐卡達的外交關係辦公室首長馬佐克接受「紐約時報」（The New York Times）訪問時指出，要是知道這次襲擊會給加薩帶來如此災難性的後果，他就「不可能」支持這場行動。

馬佐克表示，自己當初並未被告知10月7日的具體計畫，但他和其他哈瑪斯政治領袖都支持軍事攻擊以色列的整體戰略。當天約有1200名以色列人遇害、約250人被擄為人質。

他表示，對他來說，「要是預料到會發生什麼事，就不會有10月7日（的攻擊行動）」。

目前不清楚其他哈瑪斯領袖在多大程度上與馬佐克看法一致，也不確定馬佐克的觀點是否意在左右和以色列的談判，或是要在這個武裝組織內部對其他領袖施壓。其他哈瑪斯領袖，特別是與伊朗和黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）關係密切的人士，都傾向採取強硬立場。

報導刊出後，哈瑪斯透過聲明稱紐時對馬佐克言論的報導「不正確」且斷章取義。聲明還說，哈瑪斯高階官員稱10月7日的攻擊行動「表達出我們人民抵抗的權利，以及對圍困、占領及屯墾活動的反對」。

聲明補充表示，馬佐克的言論重申哈瑪斯的立場，即只要「我們的土地遭占領」，就不能放棄「抵抗的武器」。

馬佐克的言論顯示，哈瑪斯內部對於10月7日攻擊行動和其後果的立場存在分歧。他的言論也反映出加薩巴勒斯坦人的沮喪情緒，他們說這場攻擊讓他們承受了極為嚴峻的苦難，這在哈瑪斯領導階層內部產生了一定影響。

哈瑪斯 以色列 加薩

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