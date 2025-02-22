取代川普接管論 中東領袖1態度回應200萬巴人建國

阿拉伯國家領袖21日齊聚沙烏地阿拉伯利雅德，商談加薩重建計畫；圖為加薩賈巴利亞（Jabalia）街道，周圍都是以色列進攻期間被摧毀的建築物廢墟。（路透）

阿拉伯國家領袖21日齊聚沙烏地阿拉伯利雅德，以因應美國總統川普 此前提出的美方接管、清空甚至買下加薩 走廊爭議構想。與會的包括波斯灣阿拉伯國家和埃及 與約旦，也為預定3月4日在埃及召開的「阿拉伯聯盟」峰會做準備。

沙烏地新聞社報導，這場峰會是由沙國王儲穆罕默德．沙爾曼出面邀請，但性質屬於非正式和閉門會議，並在「兄弟般的親密關係架構下」團結這些阿拉伯領袖。

紐約時報報導，獲簡報相關作為的官員21日說，埃、約、沙、卡達及阿拉伯聯合大公國等阿拉伯國家，有意協助提供資金並監管加薩重建，除了讓約200萬名巴人續留加薩，也保留建立「巴勒斯坦國」可能性。

一位接近沙國的消息人士說，阿拉伯領袖將商討一項重建計畫，包括開羅所提的版本，以抗衡川普「中東蔚藍海岸」的構想。該版本很可能納入組成一個巴勒斯坦技術官僚和社群領袖的委員會，而且這些人士皆獨立於巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之外，可在以哈終戰後治理加薩。

埃及雖尚未公布相關計畫，但半島電視台報導說，該國前副外長赫加吉曾提出以下計畫：共為期3年至5年、分3階段。第一階段半年，重點在「早日恢復」，以重型機具移除加薩的戰火殘骸，並畫定若干安全區暫時安置加薩居民。第二階段將需要舉行國際會議提供重建細節，以及聚焦重建公用基礎設施。最後階段則將監管加薩的都市計畫、家戶重建與提供教育及醫療照護服務。

據聯合國18日估計，重建加薩將斥資逾530億美元，其中前3年就需200多億美元。

另外，川普的中東問題特使威科夫在美國邁阿密未來投資倡議研究所優先峰會說，正和川普女婿、川普第一任的白宮高級顧問庫許納討論號召全球房地產業高層、城市規畫師及建築師開會，提出加薩重建計畫，而該峰會由沙國的主權財富基金贊助。