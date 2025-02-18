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王毅重申中方堅持以政治方式 解決烏克蘭及中東問題

記者林宸誼／即時報導
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中國外長王毅以輪值主席國身分，主持聯合國安理會高級別會議。(中國外交部官網)
中國外長王毅以輪值主席國身分，主持聯合國安理會高級別會議。(中國外交部官網)

中國外長王毅18日重申，中方倡導以政治方式、勸和促談解決烏克蘭問題，同時堅持透過「兩國方案」，實現中東地區長治久安。

香港Now新聞報導，王毅以輪值主席國身分，主持聯合國安理會高級別會議並發表講話。談及俄烏及中東局勢，王毅認為烏克蘭危機近期尋求對話談判，並強調中國一直倡導政治解決，堅持勸和促談，並支持一切有利於和平的努力。

至於中東局勢，王毅認為加薩與西岸是巴勒斯坦人的家園，不是政治交易的籌碼，巴人治理巴勒斯坦，是衝突後加薩治理必須遵循的重要原則。

他強調中方堅持「兩國方案」、推動「巴人治巴」，全面公正持久解決，實現中東地區長治久安。因此各國不能袖手旁觀，看著多邊機構因自身未能合作而變得功能失調及效率低下，他並敦促安理會超越狹隘的地緣政治考慮，倡導團結與合作。

中國外交部官網則刊登，王毅在會上就重振多邊主義、構建公正合理全球治理體系提出4點主張，分別是聯合國的作用不可或缺、多邊主義的潮流不可逆轉、團結進步的趨勢不可阻擋、改革完善全球治理不容拖延。

王毅指出，無論國際形勢如何變化，中方致力重振多邊主義，構建公正合理的全球治理體系，他強調全球各國命運與共，誰都不能獨善其身，更不能重回「叢林法則」團結比分裂好、合作比對抗好，各國才能共贏、世界才能和平。

王毅 加薩 巴勒斯坦

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