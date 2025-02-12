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約旦兩難 不支持美國接管加薩計畫恐喪失金援

編譯陳韻涵／綜合報導

約旦擔心川普的接管計畫，也害怕若不支持美國的計畫，川普就會停止大筆援助，畢竟美元在約旦政府預算中占比不小。

華盛頓郵報報導，川普總統提議將巴勒斯坦人撤出加薩並安置到鄰近國家，在實行君主制的阿拉伯國家約旦引起憤怒遣責；約旦是美國的長期盟友，且已是數百萬名巴勒斯坦難民的家園；專家認為，大批新難民湧入，會動搖約旦的穩定。

川普表示，埃及和約旦應接收更多巴勒斯坦人，畢竟加薩歷經16個月的戰火，已不宜人類居住。

川普上周宣布，美國將「接管」加薩，並把加薩變成中東的「蔚藍海岸」，但不讓巴勒斯坦人繼續住在加薩。

約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)11日訪問華盛頓並在白宮會晤川普，成為川普就任以來，首位訪美的阿拉伯領袖；阿布杜拉向來表明，巴勒斯坦人流亡至約旦是「紅線」。

約旦皇家法院上周在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發出聲明表示，「阿布杜拉二世國王陛下強調，有必要阻止以色列擴張屯墾地，拒絕吞併土地並移置巴勒斯坦人的任何嘗試」。

約旦高度仰賴美國的軍事和經濟援助，美援在約旦的政府預算中占有舉足輕重的地位；川普則以將近15億元的豐厚外援，施壓約旦接受他的加薩提議。

中東學院(Middle East Institute)訪問學者迪瑪‧圖坎(Dima Toukan)表示，若美國想要永久削減給予約旦的援助，那會對經濟和約旦人的安全造成可怕後果」。 

在約旦境內，阿布杜拉若妥協並接受川普的提議，則面臨反對派勢力日益擴張的風險； 約旦反對派政治人物近期建議該國政府轉向中國、俄羅斯及富裕的阿拉伯國家尋求財務支持和戰略聯盟。

約旦於1994年與以色列簽署和平條約，此後成為西方國家、以色列和遜尼派阿拉伯國家對抗伊朗在該區擴張影響力的中流砥柱。                                                            

川普 加薩 巴勒斯坦

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