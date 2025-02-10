川普「接管加薩說」 埃及學者：露出侵犯和殖民本質

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）去年10月以哈開打初期，提出將加薩人民先遷往巴勒斯坦南部的尼格夫沙漠（Negev），等重建完成後再將他們送回加薩的建議。(路透)

總統川普 「接管加薩 」說全球強烈反彈，引發阿拉伯世界軒然大波。被川普點名可接收加薩人民的埃及 ，也多次正式表達反對。埃及政論家分析，此舉不但危及埃及國家安全，更顯露出以重建之名行強占之實的侵犯和殖民本質。

埃及「10月6日大學」（October 6 University）政治學教授，埃及「共和報」（Al-Gomhuria）政治評論員法魯克（Hossam Farouk），針對美國總統川普1月底提出的「清理」加薩走廊計畫，要求埃及和約旦收容加薩人民一說，於9日接受中央社專訪。

法魯克首先以「和平代價真昂貴」做為開場，同時也強調，埃及堅定支持以「兩國方案」為基礎來解決巴勒斯坦問題，並實現區域和平。若強行遷移鄰國人民，將會危及埃及國家安全。

法魯克提出5點質疑反駁川普想將巴勒斯坦人驅逐出他們的土地的言論。

首先，川普表示要先由美國來接管加薩走廊，再重建這塊被他稱為「拆遷現場」的土地。法魯克反問，重建工作為何需要先讓美國接管？大可在巴勒斯坦人住在自己的土地上時進行，只要有足夠的支援和資源，重建完全沒有技術性問題。

其次，法魯克說，如果川普認為撤離加薩人民是不可避免的，那何不按照埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）去年10月以哈開打初期提出的建議，將加薩人民先遷往巴勒斯坦南部的尼格夫沙漠（Negev），等重建完成後再將他們送回加薩。

人煙稀少的尼格夫沙漠，原本在歷史上即屬於巴勒斯坦的託管地。以色列在1948年建國後對其宣示主權並實施屯墾計畫。

第3，法魯克說，川普接管說法在本質上就是偏頗的。川普明言要接管加薩，因為最近他頻繁提及以色列國土面積小，甚至比喻說如果他的辦公室是中東，那以色列就是他辦公桌上的一支筆而已，因此有擴張土地的需要。

法魯克提及，川普是至今唯一敢公開講出戈蘭高地（Golan）是以色列領土的美國總統，還將耶路撒冷視為以色列首都，將美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷。

戈蘭高地原屬於敘利亞的阿拉伯土地，在1967年的六月戰爭中，以色列入侵戈蘭高地，迫使大批敘利亞居民逃回敘利亞本土，之後以色列便順理成章地開始在當地建立屯墾區。

第4，法魯克認為，川普所提及的和平解決並不明確。阿拉伯國家一致認同的共識是以1967年6月4日討論的邊界為基礎，來建立以「東耶路撒冷」為首都的巴勒斯坦國。

第5，法魯克強調，川普如世界警察的口氣強行要加薩人民離開自己的家園，這無異於繼1948年大災難（Nakba）後又一場大災難。

1948年，猶太復國主義軍隊襲擊巴勒斯坦數座城市，導致75萬巴勒斯坦人流離失所和逃至海外。

法魯克認為，從邏輯上來講，這無疑就是現代殖民主義升級版。無論川普如何以大量建設專案和就業機會，甚至還出現以「中東蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）為藍圖創造美好未來等說辭來美化事件，也都無法消除此種行為中的侵犯和殖民本質。

法魯克明指，這就是美國以重建之名行強占之實，沒有其他解釋。

法魯克最後說，埃及將於2月27日在開羅主辦阿拉伯國家緊急峰會，以應對巴勒斯坦問題的重大發展。他認為這將會是阿拉伯歷史上最重要的峰會之一，因為阿拉伯的團結立場就是阿拉伯安全的最重要保障。