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以哈停火第2天 915援助車進加薩 幫派增加配送難度

編譯中心／綜合21日電
以色列和哈馬斯停火後，巴勒斯坦人21日聚集在加薩走廊南部拉法運送援助物資的卡車附近。（路透）
以色列和哈馬斯停火後，巴勒斯坦人21日聚集在加薩走廊南部拉法運送援助物資的卡車附近。（路透）

聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停火協議19日生效，20日已有915輛援助車進入遭戰火蹂躪15個月的加薩走廊。

路透報導，OCHA表示，根據以色列和負責斡旋停火的美國、卡達、埃及提供的資料，20日有約630輛貨車已進入加薩走廊（Gaza Strip）這塊巴勒斯坦飛地，其中至少300輛前往專家警告處於饑荒邊緣的加薩北部。

以哈之間的協議規定，停火期間最初6個星期，每天需放行600輛貨車的援助物資進入加薩，其中包括50輛載運燃料。600輛的救援物資中有一半會送往加薩北部。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）提供的數據顯示，去年12月有2892輛援助貨車進入加薩，物資在邊界沿線加薩這一側卸貨，再由聯合國接手分派。

然而，幫派和竊賊導致援助工作難度倍增。OCHA數據顯示，聯合國去年12月共接手2230輛次的物資，平均1天72輛次，但今年1月1日至5日接手的物資，平均1天是51輛次。

以色列已摧毀加薩大部分地區，而加薩戰前約230萬的人口也多次被迫遷徙，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）曾形容當地的人道處境為「災難」。

另 一方面，美國總統川普21表示，針對加薩停火協議能否維持，他「沒有信心」。在就職典禮前，他曾宣揚自己為確保協議達成所做的外交努力。

中央社引述法新社報導，川普表示，他相信哈瑪斯的力量已被「削弱」，「我看到1張加薩的照片，現在加薩就像是個巨大的拆除現場。」

川普稱，若停火協議依計畫逐步推進，加薩將迎來「超棒的」重建，他說：「濱海的加薩地理位置絕佳，天氣也非常好…一切條件都很好，前景可期。」

此外，川普推動加薩停火協議的同時，也表明堅定支持以色列，更不忘在就職演說中提及以哈停火，並自詡為「和平締造者」。

以色列和哈馬斯之間的停火協議生效後，當地居民Manual Aslim在加薩南部拉...
以色列和哈馬斯之間的停火協議生效後，當地居民Manual Aslim在加薩南部拉法的被毀房屋廢墟上哭泣。 （美聯社）

加薩 聯合國 川普

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