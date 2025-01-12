我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美首例 紐約州集合百餘部門創建打擊犯罪指揮總部

Uber削減紐約-新澤西補貼 司機反彈 華人考慮轉行

美國準中東特使將會晤以色列總理 促加薩停火

中央社／耶路撒冷、開羅11日綜合外電報導
川普任命的準中東特使魏科夫（Steve Witkoff）(右)訪問卡達後，12日將會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），為釋放人質協議和促成加薩停火付出努力。(美聯社)
川普任命的準中東特使魏科夫（Steve Witkoff）(右)訪問卡達後，12日將會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），為釋放人質協議和促成加薩停火付出努力。(美聯社)

以色列官員表示，川普任命的準中東特使魏科夫訪問卡達後，12日將會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），為釋放人質協議和促成加薩停火付出努力。

路透報導，另一名以色列官員表示，在埃及、卡達及美國居中斡旋下，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）針對加薩（Gaza）停火協議的間接談判，已取得一些進展。

調停者正在嘗試新的努力，設法在美國候任總統川普（Donald Trump）1月20日就職前達成協議，包括停止加薩走廊戰火，及釋放其餘被關押的以色列人質。

卡達外交部發表聲明說，魏科夫（Steve Witkoff）11日抵達首都杜哈（Doha），並且會晤總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）。

埃及安全消息人士指出，埃及與卡達調停者得到魏科夫的保證，美國將持續努力促成一項公平的協議，以盡快結束加薩戰爭，不過魏科夫並未透露任何細節。

巴勒斯坦民眾急難服務處（Palestinian Civil Emergency Service）11日指出，以色列空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）1間收容流離失所民眾的舊學校，造成8人死亡，其中包含4名婦孺。

以色列軍方指出，這次攻擊針對在這所學校活動的哈瑪斯好戰分子，並已採取行動降低可能對平民造成的傷害。

巴勒斯坦民眾急難服務處11日稍晚表示，以色列發動的2次攻擊造成5死、數人受傷，其中1次攻擊造成加薩市達拉傑區（Daraj）附近1間房屋內3人死亡。

根據以色列統計，哈瑪斯武裝分子2023年10月越境攻擊以國，造成1200人死亡、劫持逾250名人質，隨後以色列對加薩展開反擊。

巴勒斯坦衛生官員表示，加薩走廊自那時起已有4萬6000多人喪生，許多地區遭戰火夷為平地、許多人流離失所，加薩深陷人道危機。

以色列 加薩 巴勒斯坦

上一則

拜登將與日菲領袖通話 討論經濟與全球局勢發展

延伸閱讀

以色列派團赴卡達談判停火 再轟炸加薩釀20死

以色列派團赴卡達談判停火 再轟炸加薩釀20死
川普要哈瑪斯就職前快放人 否則「中東將被鬧得天翻地覆」

川普要哈瑪斯就職前快放人 否則「中東將被鬧得天翻地覆」
加薩停火談判 川普警告哈瑪斯在就職前釋放人質

加薩停火談判 川普警告哈瑪斯在就職前釋放人質
川普就職前加薩停火浮現 哈瑪斯：準備釋放34名人質

川普就職前加薩停火浮現 哈瑪斯：準備釋放34名人質

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
加拿大總理杜魯多。(路透)

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

2025-01-06 18:36
加拿大總理杜魯多傳出最快本周宣布請辭自由黨黨魁的職位，圖為他3日在美國駐加拿大大使館簽署哀悼書，悼念美國前總統卡特去世。(路透)

加拿大總理杜魯多傳最快周一宣布辭職 加幣應聲急拉

2025-01-05 22:20
南韓SBS電視台請影像專家分析濟州航空7C2216航班墜機前畫面，推斷墜毀前遭到比客機還要大10倍的鳥群撞擊。(圖 /截自SBS 뉴스在YT的影音)

疑撞上「機身10倍大鳥群」？濟州航空墜機前致命畫面曝光

2025-01-04 22:34
俄羅斯烏塔航空一架波音737-800型飛機在莫斯科郊外的伏努科沃機場降落，攝於2013年7月。非當事飛機。(路透資料照)

波音737又出事 俄國烏塔航空載173名乘客 莫斯科緊急著陸

2025-01-07 10:01

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃
新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王