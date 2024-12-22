我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海地鐵鐵軌遭掉落吊臂砸中 後方列車煞車不及撞上

德州男駕車衝入商場撞傷5人 遭警方開槍擊斃

教宗年度聖誕文告 再批以色列空襲加薩「殘酷」

中央社／梵蒂岡21日綜合外電報導
教宗方濟各。（路透）
教宗方濟各。（路透）

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日發表年度聖誕文告時，再次譴責以色列加薩走廊（Gaza Strip）發動的空襲，教宗表示「這是殘酷的行為，而不是戰爭」。

路透報導，教宗方濟各曾籲請國際社會應調查以色列在加薩的軍事行動，是否對巴勒斯坦人民構成種族滅絕。以色列官員昨天在義大利媒體發表公開信，對此予以嚴斥。

方濟各21日向負責梵蒂岡各部門事務的紅衣主教發表年度聖誕文告，其中似乎提及以色列昨天對加薩走廊發動的空襲；這起攻擊造至少25名巴勒斯坦人死亡。

教宗表示，「就在昨天，兒童遭到轟炸。這是殘酷的行為，而不是戰爭。我想說出這句話，因為它觸動人心。」

方濟各身為全球14億天主教徒的領袖，通常會在衝突中謹慎選擇立場，但他近來更加直言不諱談到以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）採取的軍事行動。

教宗在上月出版的新書摘錄中表示，一些國際專家認為，「正在加薩發生的事，具有種族滅絕特徵」。

以色列僑民事務部長奇克里（Amichai Chikli）昨天在義大利媒體「頁報」（Il Foglio）發表一封不尋常的公開信，信中嚴厲批評教宗的言論，並表示教宗此言形同「輕描淡寫」種族滅絕一詞。

以色列外交部則說，以色列正在抵抗哈瑪斯的暴行，像是哈瑪斯「躲在兒童背後，試圖謀殺以色列兒童」，以及脅持並虐待100名人質等。

教宗還說，耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機（Pierbattista Pizzaballa）昨天試圖進入加薩走廊探望當地天主教徒，但遭拒絕入境。宗主教辦公室告訴路透社，無法對教宗提到有關宗主教遭拒絕入境一事發表評論。

以色列當局表示，加薩戰爭始於2023年10月7日，當時哈瑪斯領導的巴勒斯坦武裝分子突襲以色列南部，造成1200人死亡，其中大多是平民，並且脅持逾250位民眾帶回加薩當作人質。

以色列 教宗 加薩

上一則

俄處決烏戰俘殘忍手段曝 斬首、遺體插刀、打靶式行刑 今年127人遭殃

下一則

曼谷鬧區藏詐團 泰國警方破獲機房逮6名中國嫌犯

延伸閱讀

半島電視台再有記者命喪以軍襲擊 加薩開戰後第5位

半島電視台再有記者命喪以軍襲擊 加薩開戰後第5位
以色列空襲加薩至少22死 以軍曝目標鎖定哈瑪斯武裝分子

以色列空襲加薩至少22死 以軍曝目標鎖定哈瑪斯武裝分子
聯合國通過決議 要求加薩立即無條件永久停火

聯合國通過決議 要求加薩立即無條件永久停火
川普將重返白宮 卡達總理談加薩停火：感覺契機又浮現了

川普將重返白宮 卡達總理談加薩停火：感覺契機又浮現了

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
英國哈利王子與妻子梅根。(取自Instagram)

哈利梅根公布2024聖誕賀卡 睽違3年罕秀兒女照

2024-12-18 00:30

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言

放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列