以黎停火 黎巴嫩湧返鄉潮 哈瑪斯準備好為加薩達協議

流離失所的黎巴嫩民眾，在11月27日停火生效後，開車載著床墊等家當，從避難所回到位於黎南村落的住家。（路透）

以色列 與黎巴嫩 戰火持續近14個月終於達成停火協議，數以百計因戰事逃離家園的民眾開始踏上歸途，通往黎巴嫩南部的道路一大早就出現車潮。全球多國對雙方達成停火協議表示歡迎，美國總統拜登和法國總統馬克宏同稱希望停火可以擴大至加薩，但以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）提出三大停火理由的同時，警告若真主黨 違反協議，以軍會恢復發動攻擊。

綜合媒體報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層表示，哈瑪斯已準備好為加薩達成停火，並且歡迎黎巴嫩的停火協議生效。這位哈瑪斯（Hamas）的官員表示：「我們已經告知人在埃及、卡達與土耳其的調停者，哈瑪斯已準備好（達成）停火與換囚的審慎協議。」不過這位官員指控以色列從中作梗。

以黎停火協議11月27日生效，黎巴嫩貝魯特南部Dahieh地區人民在街上慶祝。（歐新社）

此外，內唐亞胡解釋停火3大原因：集中對付伊朗威脅、補充武器供應並讓疲憊的軍隊休息以及孤立哈馬斯 。他說，真主黨的力量已大為削弱，令對方倒退數十年。他表示，停火期限取決於真主黨，若真主黨有任何違規行為，以軍將作出強而有力的回擊。

真主黨發言人在以色列宣布停火後表示，真主黨仍強大，稱「以色列被打敗」。黎巴嫩總理米卡提（Nadschib Mikati）表示，停火協議是 「恢復國內平靜和穩定重要一步」，並允許居民返回家園，他要求以色列全面遵循協議，撤出目前占領的據點。

以黎停火協議27日生效後，數以百計因戰事逃離家園的民眾開始踏上歸途，通往黎巴嫩南部的道路一大早就出現車潮。

報導說，自27日清晨起，通往黎巴嫩南部主要城市錫登（Sidon）的道路交通壅塞，數以百計流離失所民眾在停戰後踏上歸途。車輛與小巴士載滿乘客，他們帶著床墊、行李箱和毯子朝南走，一些人按喇叭或唱歌慶祝。

在大批民眾返家的同時，黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）27日上午安排媒體前往黎國南部、東部及貝魯特南郊。

黎巴嫩許多村莊已被摧毀，但民眾說，逃離家園在外租屋導致家庭深陷財務壓力，希望不必再多付一個月租金。

不過也有人提到，回家還是令人緊張。阿魯特（Hussam Arrout）是4個孩子的父親，老家位在黎南邊境村莊。他說：「以色列人還沒完全撤走，他們還在邊境。所以我們決定等到軍方宣布我們可以進去，那時我們將立刻發動汽車前往村子。」

另據報導，以色列總理內唐亞胡辦公室27日表示，以色列同日已通知國際刑事法院（ICC），表明將就內唐亞胡及其前國防部長葛朗特（Yoav Gallant ）被發逮捕令提出上訴，並要求推遲執行逮捕令。

ICC上星期對內唐亞胡、葛朗特，以及哈瑪斯軍事部門首腦戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令，指他們涉嫌在加薩戰事中犯下戰爭罪和反人類罪。