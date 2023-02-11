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土敘強震增至逾2.4萬人喪生 87萬人急需糧食援助

中央社敘利亞巴布哈瓦11日綜合外電報導
圖為土耳其一棟在地震中倒塌的大樓。(美聯社)
圖為土耳其一棟在地震中倒塌的大樓。(美聯社)

土耳其與敘利亞6日強震，至今累計罹難者已超過2萬4000人。國際援助今天繼續緩慢進入兩國災區，救難人員持續奮力從瓦礫堆中救出兒童。

法新社報導，土耳其靠近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，之後仍有多起餘震，不僅導致死亡人數增加，也更不利受困者存活機率。

根據官員與醫護人員說法，土耳其死亡人數已達2萬665人，敘利亞則有3553人。這使得至今確認罹難人數總計達2萬4218人。

另據土耳其官員表示，土國累計已有1萬2141棟建築物在這場地震中摧毀或嚴重受損。

在土耳其南部城市安塔基亞（Antakya），退休女性杜欒（Fidan Turan）含淚說：「當我看到這些摧毀的建築物，這些遺體，問題不是我不知道自己2或3年後會在哪裡，而是我無法想像明天我會在哪裡。」「我的家族失去了60人。60人！我能說什麼？這是老天的意思。」

災區目前寒冬冰冷天候不僅妨礙救援行動，也加重數以百萬計災民生活苦難，當中許多人迫切需要援助。

聯合國（UN）拉警報說，強震後土敘兩國至少共有87萬人緊急需要糧食援助，且單在敘利亞最多可能有530萬人已無家可歸。

聯合國轄下世界糧食計畫署（World Food Programme）懇求7700萬美元援助，以提供糧食配給剛流離失所的災民，在土耳其至少有59萬人，在敘利亞則有28萬4000人；其中有54萬5000人是在境內流離失所，有4萬5000人則是難民。

聯合國人權辦公室昨天要求兩國災區內各方勢力允許人道援助進入。這些地區有庫德族武裝分子與敘利亞叛軍運作。

被土耳其政府和西方盟邦視為恐怖分子團體的非法組織庫德斯坦工人黨（Kurdistan Workers' Party），已宣布暫時停火，以利災後復甦工作。

在叛軍把持的敘利亞西北部，約有400萬人仰賴人道救濟，但從政府控制地區送來的援助物資已有3周斷供。

敘利亞政府表示，它已准許人道援助運送進入不受政府控制的災區。

本周只有2列救助車隊從土耳其跨越國界進入敘利亞。安卡拉當局正忙於土耳其自身規模更大的賑災任務。

聯合國 退休 地震

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