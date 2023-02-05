星座／2月5日至2月11日 巨蟹不要勉強 魔羯好運降臨

2月5日至2月11日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：象牙白

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

金牛座

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

雙子座

總運指數：★★★★★

本周你能有足夠的精力同時投入在事業與愛情當中，只要野心不是太大，甚至可望實現愛情事業雙豐收。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

頗有主見的一周，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸道，小心感情陷入僵局；投資 不可一意孤行，多聽專家建議為好。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

幸運色彩：奶油白

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：古銅色

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

好運降臨，你的愛情世界也將釋放出新的光彩；工作效率較高，許多事都能超前完成；理財有方，可以確保收支都會在你的掌控之內。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：太空銀

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：奶油白

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

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