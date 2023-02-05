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旅遊補給站／搭紐約大眾運輸 寒冬不掃遊興

編譯周芳苑／綜合2日電
紐約市有便利的大眾運輸交通工具，即使冬季嚴寒仍可輕鬆搭車前往盡享旅遊體驗。圖為搭長島鐵路可抵達的蒙托克燈塔。（Getty Images）
紐約市有便利的大眾運輸交通工具，即使冬季嚴寒仍可輕鬆搭車前往盡享旅遊體驗。圖為搭長島鐵路可抵達的蒙托克燈塔。（Getty Images）

專門提供紐約市生活指南的網站SECRECTNYC.COM報導，紐約市有便利的大眾運輸交通工具，即使冬季嚴寒仍可輕鬆搭車前往滑雪勝地、威士忌釀酒廠，盡享休旅體驗。

以下紐約冬季一日遊景點值得推薦：

1. 賓州駝背山(Camelback Mountain，搭紐新港務局巴士)。適合滑雪初學者，離市區僅一個半小時。

2.紐約比肯(Beacon，搭乘Metro-North Hudson火車)。這座古色古香小鎮以威士忌釀酒廠和玻璃吹製藝術聞名，有許多可愛小店。

3. 紐約長島蒙托克角(Montauk Point, 搭長島火車) 。可從事雪鞋行走和徒步旅行，還有燈塔、室內水療中心。

4. 紐約亨特(Hunter, 搭巴士或美鐵火車)。可從市區搭往返滑雪巴士直接上山，還有高空滑索、單板滑雪和室內活動。

5. 紐約薩拉托加斯溫泉市(Saratoga Springs，搭美鐵火車)。有住宿加早餐旅館和其他古老住宿，另有 Roosevelt Baths & Spa 可按摩。

6. 紐約冷泉(Cold Spring，搭Metro-North Hudson火車)。這座小鎮充滿歷史、餐館和古董店，有美麗裝飾和舒適主街。

7. 紐約新帕爾茲(New Paltz ，搭Metro-North 至 Poughkeepsie 再短途拼車1.5小時巴士車程或開車1.5小時)。華麗的莫宏克山莊(Mohonk Mountain House) 有室外溜冰、越野滑雪和雪鞋健行等，室內還有瑜伽、冥想和水療護理。

8. 紐約溫德姆(Windham，開車3小時、或搭美鐵火車2小時到紐約哈德遜再開車40分鐘)。這是一山區，有超過54 條小徑，村莊及溫德姆山度假村(Windham Mountain Resort)有室內高爾夫球場、瑜伽館、水療套餐和許多餐廳。

9. 新澤西州阿斯伯里帕克(Asbury Park，開車1.5小時或搭NJ Transit火車2小時 )。有木板路、海灘和酒吧，另有許多市集和節日活動。

10. 賓州波科諾斯(The Poconos，開車或搭公車2小時)。波科諾斯山脈(Poconos Mountains)遼闊， Great Wolf Lodge 或 Kalahari Resort都是很棒的度假村，有室內水上樂園，還可滑雪、單板滑雪、雪地滑行和雪鞋健行，也有冰凍瀑布和蜿蜒河流。

滑雪 長島 紐約市

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