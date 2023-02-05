旅遊補給站／全球首條跳軌式列車 暢遊瑞士3小鎮

全世界第一條軌距可轉換的跳軌式列車去年底在瑞士誕生，締造鐵路技術的新里程碑，鐵路公司同步推出GoldenPass Express觀光列車。（取自GoldenPass Express網站

全世界第一條軌距可轉換的跳軌式列車去年底在瑞士誕生，締造鐵路技術的新里程碑。同時鐵路公司同步推出GoldenPass Express觀光 列車，乘客不須轉換列車，就能以「無縫接軌」方式飽覽沿線三個田園小鎮風光，單程搭乘時間只需3小時15分鐘，預估將吸引不少鐵道迷前來朝聖。

瑞士山區鐵路曲折迴旋，加上沿途風光秀麗，向來是全球鐵道迷嚮往的鐵路之旅。不過位於阿爾卑斯山區，從蒙特勒(Montreux)到因特拉肯(Interlaken)的鐵路幹線，卻受限於兩地鐵 軌高度不同，軌距也不同，乘客需要轉乘兩次，相當不便。

蒙特勒與茨魏西門(Zweismmen)之間的軌距是1公尺(3.3英呎)窄軌、茨魏西門與因特拉肯之間則是1.435公尺(4.7英呎)標準軌，導致行駛該路線的列車無法和其他主要鐵路幹線相連，不利於當地經濟發展。

因此早在1873年就有重整直達列車的計畫，以改善山區鐵路交通運輸，但因為資金不足與技術無法突破，直達列車計畫始終沒有下文。

直到2008年，鐵路公司GoldenPass Association引進新技術，解決一個半世紀以來的難題，在兩種不同軌距之間設置轉換坡道，列車開到轉換處，車底的台車車輪會隨著坡道擴張或縮小、自動調整軌距，如此一來不用換車就可以無縫接軌兩種不同軌距的軌道。