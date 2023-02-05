移民專頁／公共負擔最終規則已生效 I-485表格更新

新冠疫情造成的移民驟減已成過去，美國合法移民人數明顯反彈。圖為紐約市政廳舉辦公民入籍。(記者顏嘉瑩／攝影)

國土安全部 (DHS) 網站披露，去年12月23日，國土安全部的不可受理「公共負擔 」（public charge）理由最終規則將生效。該最終規則恢復了對公共負擔的歷史理解，這條最終規則為非公民提供了，國土安全部將如何管理不可受理「公共負擔」理由的清晰度和一致性。

根據本最終規則作出公共負擔不可受理決定時，國土安全部將考慮申請人的「年齡、健康、家庭狀況、資產、資源和財務狀況、 教育和技能」。

據移民法INA第213A條的規定，提供足夠的支持宣誓書（必要時）以及之前或當前收到的社安補助金 (SSI)；貧困家庭臨時援助 (TANF) 下用於維持收入的現金援助；用於維持收入的州、部落、地方現金福利計畫（通常稱為一般援助）；或由政府出資的長期制度化。

國土安全部不會考慮接受非現金福利（例如補充營養援助計畫、公共住房、學校午餐計畫等）為公共負擔，除非是政府出資的長期機構化。

國土安全部也發布一份政策手冊更新，為美國公民及移民服務局官員提供有關如何公平一致地實施該法規的指導，並告知公眾該規則將如何實施。移民局 於去年12月23日開始將政策指南應用於該日期或之後提交（或以電子方式提交，如果適用）的申請。

移民局據此發布I-485表格，以便註冊永久居留或調整身分的申請人使用。移民局提醒，勿提交去年12月23日之前的I-485表格，否則將被拒絕受理。