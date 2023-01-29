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憶往／建設納巴酒鄉 華工被遺忘

記者劉先進
曾擔任納巴酒鄉勞工、後成為蘆筍大王的趙不松（前排左二）與太太Leong Shee（前排右一）、子女合影。（趙不松的曾孫趙富惈供圖）
曾擔任納巴酒鄉勞工、後成為蘆筍大王的趙不松（前排左二）與太太Leong Shee（前排右一）、子女合影。（趙不松的曾孫趙富惈供圖）

中國勞工曾經是加州著名酒鄉納巴谷的骨幹力量。在整個19世紀，他們是葡萄園、流銀礦、啤酒花農場、皮革鞣製廠和洗衣店的主要勞動力，並在整個山谷的城鎮中開闢社區。隨著排華法案簽署，反華勢力興起，華人銷聲匿跡，這段歷史被遺忘。

哈佛大學歷史學碩士、納巴谷居民麥考密克（John McCormick）為此撰寫新書「納巴谷的華人：建設酒鄉中被遺忘的社區」（Chinese in Napa Valley: The Forgotten Community that Built Wine Country）。納巴縣歷史學會1月間舉行研討會，麥考密克與華裔家族歷史學家趙富惈（Jack Jue）討論華人貢獻。麥考密克說，如果沒有中國勞工，納巴整個葡萄酒行業就不可能開始。華人在酒鄉的成就積極向上，是典型的美國成功故事，必須講述出來，不能被遺忘。在仇亞犯罪飆升的今天，有特殊的意義。

哈佛大學歷史學碩士、納巴谷居民麥考密克（John McCormick）撰寫新書「...
哈佛大學歷史學碩士、納巴谷居民麥考密克（John McCormick）撰寫新書「納巴谷的華人：建設酒鄉中被遺忘的社區」，記錄中國勞工對酒鄉的貢獻。（記者劉先進／攝影）

當晚，納巴市長賽奇利（Scott Sedgley）還特別頒發獎狀，表彰蘇諾瑪（Sonoma）前市長、現市議員丁駿輝（Jack Ding）和納巴首位華人葡萄莊園莊主朱寶祥（Paul Gee）。

趙富惈的曾祖父趙不松（Jue Joe），曾在納巴谷葡萄酒莊園工作。他收集了很多趙不松的故事，並寫成博客和家族史書籍。麥考密克在尋訪寫作中得知，將趙不松的經歷寫到新書中。趙富惈說，作為第四代移民，曾祖父的家族庫房和相關文件，解答了他很多疑惑。

趙不松來美 成蘆筍大王

趙不松家徒四壁，非常貧困，在廣州的一個雞棚工作。1874年，18歲的趙不松在船艙當服務員，臨走前母親給他16磅大米，讓他在航行中吃。當他到達舊金山時，大米只剩四分之一磅。他棄船逃跑，找到中華公所（當時為中國六大公司， Chinese Six Companies）介紹工作。

哈佛大學歷史學碩士、納巴谷居民麥考密克（John McCormick）撰寫新書「...
哈佛大學歷史學碩士、納巴谷居民麥考密克（John McCormick）撰寫新書「納巴谷的華人：建設酒鄉中被遺忘的社區」，記錄中國勞工對酒鄉的貢獻。（記者劉先進／攝影）

他先後到靠近沙加緬度的馬里斯維爾（Marysville）和納巴的葡萄園等地工作，一路打拚，歷經困難。19世紀80年代中期，在聖海倫娜（St Helena）反華情緒、組織甚至暴力活動顯著上升，趙不松在騷亂中受傷，左手小指被打彎。他曾告訴兒子趙燊從（San Tong Jue），當他年輕時在葡萄園工作，受到攻擊。他後來洛杉磯租用農場種土豆、蘆筍等作物，事業取得成功，被洛杉磯時報稱為「蘆筍大王」。

世居納巴谷 不知這歷史

麥考密克家族五代居住在納巴谷，在矽谷從事技術科技工作。他說，在哈佛大學就讀的課程之一，就是美中歷史關係。碰巧看到同組的漢森（Mariam Hansen）寫的一篇文章，提及19世紀末葡萄園的中國勞工。「我在這裡長大，從來沒有聽說過這些歷史，所以更深入的挖掘這段歷史，才發現，不僅僅在葡萄園，還在19世紀末的納巴谷，都有華人的足跡。」

麥考密克說，納巴的歷史敘事，被葡萄酒歷史壓倒了。不僅僅在葡萄酒行業，在製鞋的行業，都是中國勞工。還有一些流沙礦業、汞行業中，許多員工也是中國人，他們在令人難以置信的危險條件下工作。更不用說，華人勞工建設了橫貫大陸的鐵路，並留下來維護。在納巴最大的華人居住聚集地中，有90個中國勞工居住，宿舍就面對著納巴火車站的山腳。

麥考密克表示，在1870到1890年代，如果沒有中國勞工，納巴整個葡萄酒行業就不可能開始，「事實上，沒有一個酒莊或紀念碑或任何東西承認這一點，我們必須在故事中提到這一點。考慮到如今的仇恨亞裔犯罪，這和那段歷史頗有相似之處。我們已經取得了一些進步，（但還需要做得更好）。」

在納巴縣歷史學會的研討會上，坐著麥考密克（左）與華裔家族歷史學家趙富惈（右，Ja...
在納巴縣歷史學會的研討會上，坐著麥考密克（左）與華裔家族歷史學家趙富惈（右，Jack Jue）討論華人對酒鄉的貢獻。（記者劉先進／攝影）

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