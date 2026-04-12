加州祕境莫諾湖 改變環保法規

莫諾湖是加州最有名的自然奇景之一 。(谷歌地圖)

地處偏鄉的莫諾湖是加州 最有名的自然奇景之一，但遊客如果不深入了解，無法知道它對環保法規的深重影響。

舊金山紀事報報導，莫諾湖（Mono Lake）在加州東部的高原沙漠中格外醒目，它宛如一個湛藍的圓盤，鑲嵌在遍布鼠尾草和黃沙的沙漠中。1872年，大作家馬克吐溫（Mark Twain）稱其為「地球上最孤獨之地的孤獨居民」。

儘管莫諾湖如此孤寂，但圍繞它的法律案件卻徹底改變了加州、美國西部乃至全美國的環境法規，並為當今原住民部落資源權利的發展指明了方向。

20世紀初，洛杉磯 水電局建造了洛杉磯輸水渠，用於收集內華達山脈東坡的融雪，並將水輸送到洛市。不到十年加州的歐文斯湖──數千年來水流在此自然匯聚──便乾涸了。1941年，洛杉磯水電局擴建了輸水渠，從附近的莫諾盆地引水，以利用長期以來為莫諾湖供水的河流和溪流。

莫諾湖以其豐富的鳥類資源而聞名，棲息著多達100萬隻、300個不同物種的鳥類。但到了1970年代，湖中的植物開始枯萎，沙塵暴籠罩著湖岸。熱愛這片湖泊的人們憂心忡忡，其中包括一些學生研究員，他們發表了「莫諾湖生態研究」的200頁報告，由戴維斯加大生態研究所出刊。

莫諾湖是一個「三重水」湖，湖中溶解了三種礦物質（氯化物、碳酸鹽和硫酸鹽），鹽度是海洋的兩到三倍。學生們在1977年發表的關於莫諾湖的研究表明，隨著湖水水位下降、鹽分濃度升高，使湖中的滷蟲（brine shrimp）和鹼蠅（alkali flies）——這些是湖鳥的食物——難以繁殖。

基於這些研究結果，1979年一群環保組織就引水渠對莫諾湖的影響控告洛杉磯水電局，試圖阻止其大量引水。他們的論點基於公共信託原則，該原則認為某些自然資源應由州府託管以造福公眾。1983年，加州最高法院裁定，保護莫諾湖的生態系統屬於該原則的適用範圍。

法院將具體細節交由州水資源控制委員會處理，該委員會削減了洛杉磯的引水量，以便更多水流向莫諾湖，最終使湖泊水位恢復到健康水平。

十年後，莫諾湖再次成為法律創新的焦點——這一次，是潔淨空氣法的全新應用。經過一場勢均力敵的較量，第九巡迴上訴法院裁定，洛杉磯必須讓莫諾湖和歐文斯湖的湖床符合粉塵標準。他們不僅不能再像以前那樣大量引水，還必須清理已造成的傷害。

如今，莫諾盆地或許將再次書寫水資源歷史。2017年，加州開始採用「部落有益用途」（Tribal Beneficial Uses）——旨在保護傳統部落漁業和文化習俗的水質標準——將長期以來被忽視的部落需求納入州環境管理體系。